По оценкам нижегородской полиции за 11 месяцев 2024 года, общий ущерб от мошеннических действий в регионе превысил 5,3 млрд руб., зарегистрировано более 7,5 тыс. заявлений. При этом 70% таких преступлений совершены с использованием телефонных звонков под разными предлогами, 20% — через интернет, в 10% случаев деньги люди передавали лично, из рук в руки. О том, почему растет объем дистанционных мошенничеств и как полиция им противодействует, рассказывает начальник отдела по расследованию киберпреступлений ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Арефьев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Guide: Как можно оценить масштаб преступлений, связанных с использованием телекоммуникационных технологий?

Сергей Арефьев: Он огромен. Дистанционные мошенничества занимают от четверти до трети в общей структуре преступности. В Нижегородской области фиксируется до 20–30 хищений в сутки. С 2019 года ситуация ежегодно осложняется. Фактически на наших глазах изобретен новый вид преступности, с беспрецедентно высоким уровнем организованности, конспирации и технической оснащенности преступников.

Государству бороться с этим явлением тяжело: технологии преступников ежегодно совершенствуются. От задачи просто похитить у бабушки деньги по схеме «ваш внук попал в ДТП» мошенники переходят к разведке и прямому экстремизму. Так, в декабре 2024 года по России прокатилась волна преступлений, когда обманутые телефонными мошенниками жертвы устраивали поджоги релейных шкафов, военкоматов, взрывали фейерверки в банках и учреждениях, возбуждено порядка 50 уголовных дел.

G.: Почему люди так легко поддаются психологической обработке по телефону от неизвестных, представившихся кем угодно? Как бороться с этим видом преступности?

С.А.: Первый вопрос скорее к психологам. Авторитетных научных исследований на эту тему, насколько мне известно, не существует. Мошенники не обращаются к сверхъестественным силам, как многие думают, хотя любая достаточно развитая технология похожа на магию. «Вера» людей в легенды мошенников основана на точном понимании психологии и отработанных скриптах (сценариях разговора). Нельзя забывать, что результативна только малая часть звонков, из общей массы «холодного обзвона» мошенников подпадают под их влияние единицы, среди которых, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не глупые, слабые, безвольные или внушаемые люди.

Борьба с этим явлением пока недостаточно эффективна. В первую очередь это связано с тем, что остаются безнаказанными сотрудники зарубежных мошеннических кол-центров. Для российских правоохранительных органов организаторы преступлений недоступны, так как на территории других государств эта деятельность поощряется на высоком уровне, запросы о правовой помощи игнорируются. Поэтому там мошеннические кол-центры получили огромное распространение. В свою очередь представители отечественной организованной преступности смотрят на обороты таких кол-центров и тоже хотят участвовать, претендуют на свою долю от этого «рынка». Желающие заработать граждане приобретают сим-банки — специальное оборудование для приземления трафика мошенников в сетях российских операторов: в Нижегородской области расследуется уголовное дело по такому факту, в других регионах тоже формируется такая практика.

Важным фактором является и то, что преступная деятельность постоянно развивается, вырабатываются наиболее простые и эффективные способы ее ведения. Например, еще пять лет назад мошенники вербовали в Нижегородской области курьеров, присылая их к обманутым людям забирать наличные деньги, которые хранятся дома. С 2022 года стали распространяться схемы, когда жертв убеждали взять кредит, чтобы перечислить средства «на безопасный счет», то есть предметом хищения становились не только накопления, но и кредитные деньги. С прошлого года внедряется следующая итерация схемы: граждан уговаривают в ускоренном порядке продать их недвижимость. Аналогичным образом постоянно совершенствуются и скрипты, и инструменты вывода похищенных средств.

G.: Чего нам ждать дальше?

С. А.: Мы уже перешагнули через порог криминального хай-тека: в преступную деятельность внедряется искусственный интеллект, начали развиваться дипфейки — сгенерированные нейросетями видеоизображения широко известных людей или близких родственников самих жертв, которые просят куда-то перевести деньги. Сейчас это сравнительно долго и дорого, но в скором будущем они станут массовыми.

Чтобы обезопасить себя, рекомендую в первую очередь использовать двухфакторную идентификацию в мессенджерах. Даже люди, которые по работе управляют соцсетями крупных компаний и ведут каналы с десятками и сотнями тысяч подписчиков, зачастую пренебрегают элементарной цифровой безопасностью.

G.: Почему банки с легкостью выдают жертвам мошенников необеспеченные кредиты на крупные суммы?

С. А.: Это самый популярный вопрос, когда мы проводим разъяснительную работу в трудовых коллективах, ведь зачастую даже на момент выдачи кредита платежеспособность клиента может очевидно вызывать сомнения. Работая по конкретному уголовному делу, следователи выясняют юридическую сторону происходящих внутри банка процессов и выявляют причины и условия, способствующие совершению преступления. Почти в каждом случае сотрудники банков настаивают, что выдача кредита осуществлена на основании комиссионного решения, принятого в соответствии с принятой в банке процедурой. Вопрос, куда клиент использовал кредитные средства, банки считают выходящим за пределы своих коммерческих интересов и своей компетенции.

Есть вопросы ко многим структурам, причастным к выдаче банковских карт «дропам» (подставные лица, счета которых используются при выводе средств — «Ъ».); оформлению «серых» сим-карт; пропуском звонков с подменных номеров; обслуживанию IP-телефонии, на базе которой развертываются мошеннические кол-центры; к агентствам недвижимости, которые за день проводят сделки с единственным жильем клиента; к организаторам распространения баз данных с персональными данными клиентов. Это все делают конкретные люди, наши сограждане. При введении каких-то запретов и ограничений важно не навредить легальному сектору экономики. Ведь кредиты банкам все равно надо выдавать, людям объективно необходимы сим-карты. А бизнес активно пользуется IP-телефонией, которую уже предлагают полностью запретить из-за мошенников.

G.: Какие могут быть механизмы противодействия киберпреступности?

С. А.: Работа идет в разных направлениях. Например, Центробанк создает централизованную базу так называемых операций без согласия клиента, требует от коммерческих банков контролировать движение средств по счетам, однажды использованных в криминальных схемах. Если в базе есть данные, что конкретная карта используется для мошеннического вывода похищенных средств, а банк пропускает через нее перевод, то банк и будет возмещать ущерб потерпевшему. Банковский надзор вообще склоняется к тому, чтобы полностью лишать «дропов», участвующих в хищениях, права пользования банковскими продуктами. К выстраиванию такого механизма постепенно все идет. Далее, у мошенников на транзитных счетах «дропов» могут зависать похищенные деньги, которые удалось задержать в цепочке перечислений. В настоящее время идет проработка механизма их возврата потерпевшему в упрощенном порядке, без установления конкретных виновных и ожидания приговора суда.

Еще летом 2023 года МВД России разработан и внесен в Государственную думу законопроект о введении в Уголовный кодекс новой статьи, карающей «дропов». Сам факт открытия на свои паспортные данные банковского счета и передача карты другому человеку может стать преступлением. Если эта статья появится, то подставных лиц можно будет привлечь к ответственности. Возможно, в итоге механизм будет выстроен по аналогии с санкциями за нетрезвое вождение: попался первый раз — административная ответственность и штраф, попался во второй — уже уголовная ответственность, приговор и судимость.

Кроме «дропов», которые готовы продавать свои паспортные данные или за деньги подписывать от своего имени любые документы, есть «дроповоды», то есть вербовщики новых «дропов», управляющие ими в преступных схемах. Таких организаторов также надо привлекать к ответственности.

Разрешение всех этих вопросов лежит в плоскости разработки максимально точной и эффективной законодательной базы, что требует не только соответствующих компетенций, но и больших временных затрат.

G.: В чем, на ваш взгляд, основные проблемы расследования таких преступлений?

С. А.: В марте 2024 года пенсионерка подожгла военкомат в Богородске, при задержании сказав полицейским: «Это вам за Авдеевку!». Перед этим в течение двух недель через банкоматы она перечисляла мошенникам свои деньги. Сначала деньги поступали на электронные кошельки сим-карт, дальше переводами на банковские карты «дропов», затем через криптобиржу на обмен криптовалюты и так далее. На то, чтобы установить цепочки всех транзакций, ушло несколько месяцев. Это кропотливая работа, требующая опыта и концентрации ресурсов. Нам удалось установить и задержать в Москве соучастника, у которого при обыске нашли 110 сим-карт, с использованием которых было совершено более 60 преступлений по всей России. У мошенников на эти транзакции ушло несколько минут, сейчас их уже проводят не люди, а компьютерные алгоритмы. Временные затраты просто несопоставимы, поэтому традиционное расследование уже не может быть эффективным.

Для эффективного противодействия необходимо создавать такие же быстрые и удобные инструменты, чтобы в автоматическом режиме получать от банков данные по транзакциям мошенников, без личного участия следователя, который сейчас вынужден готовить кипы запросов в текстовом редакторе. Я надеюсь, что после того, как президент обратил внимание на объем хищений, работа ускорится, в том числе и по поправкам к УК. Следователям МВД России поименно известно несколько десятков тысяч «дропов». Когда появится такая возможность, мы сможем эффективно пресекать их деятельность.

Беседовал Роман Кряжев