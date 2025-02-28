Среда ответственности

В прошлом году Нижний Новгород стал третьим среди крупнейших городов страны после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге «Индекс качества городской среды», который ежегодно формируют Минстрой России и «Дом.РФ». Город улучшил свои позиции по всем критериям — от состояния дорог до озеленения. Основная часть работ по благоустройству традиционно ведется в рамках проектов, финансируемых из бюджета, но с каждым годом все более значимый вклад в реновацию городских пространств вносит бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Рейтинг «Индекс качества городской среды» Министерство строительства и ЖКХ России и «Дом.РФ» составляют шестой год подряд. Все города делятся на группы по численности населения и климатическим условиям. Индекс учитывает шесть элементов городской среды: общегородское пространство, улично-дорожную сеть, озелененные пространства, жилье, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, актуальность и эффективность управления. Шкала оценки 10-балльная — соответственно, максимально город может набрать 360 баллов.

В прошлом году рейтинг рассчитывался для 1117 городов. Оценивался уровень, которого им удалось достичь в 2023 году. Средний показатель качества городской среды вырос со 192 баллов до 200. Благоприятными для проживания (индекс выше 180 баллов) были признаны 759 городов. По сравнению с результатами предыдущего года доля таких населенных пунктов увеличилась на 14%, до 68%.

Нижний Новгород поднялся в рейтинге на третье место с 237 баллами — это на 23 балла больше, чем в прошлом году. Это позволило городу опередить Казань (226 баллов), которая занимала третью строчку в предыдущей редакции рейтинга. Первое и второе места — у Москвы (304) и Санкт-Петербурга (270). При этом вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивает, что «индекс качества городской среды — это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития». «Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей», — пояснил вице-премьер.

Голоса благоустройства

В последние пять лет большая часть работ по благоустройству в регионах велась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и входящей в него программы «Формирование комфортной городской среды». Проекты выбирали на основе рейтингового голосования, которое проходило в марте-апреле очно и онлайн на портале fkgs.golosza.ru. В Нижегородской области в 2024 году в нем поучаствовали 440,6 тыс. жителей. «Активность растет, в 2023 году свои голоса за проекты отдали 384 тыс. человек, — комментировал итоги опроса губернатор Глеб Никитин. — Это дает очень важное чувство сопричастности. Люди видят, как преображаются улицы, скверы, парки, по которым они каждый день ходят на работу или где отдыхают с семьей и друзьями. За проектами-победителями выше и общественный контроль, и внимание к деталям».

В целом за пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроено около 2 тыс. дворов и 564 общественные территории. Объем финансирования превысил 10 млрд руб.

Еще один федеральный проект Минстроя РФ, важный с точки зрения возможностей для благоустройства небольших территорий, — конкурс среди малых городов и исторических поселений, который проводится с 2018 года. За все время Нижегородская область выиграла в нем 2,9 млрд руб. на развитие общественных пространств в малых городах в рамках 41 проекта. В том числе в прошлом году победителями конкурса стали девять нижегородских инициатив: на их реализацию в 2025-2026 годах муниципалитеты получат 695,4 млн руб.

Комментируя итоги конкурса, губернатор Глеб Никитин отмечал, что регион стал лидером по количеству проектов-победителей. Усилия властей по продвижению муниципалитетов оценили организаторы I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды: Нижегородская область выиграла в номинации «Лучший регион по взаимодействию с муниципальными образованиями».

Вектор бизнеса

В последние годы партнерами властей по проектам благоустройства становятся градообразующие предприятия: «Росатом» вкладывается в развитие Сарова, ОМК — Выксы, «Русполимет» — Кулебак. Горьковский автозавод на территории крупнейшего в Нижнем Новгороде Автозаводского района реализует комплексную программу «Новый социальный вектор». В 2021 году ее инициировали рабочие и молодежные советы предприятия и поддержал промышленник Олег Дерипаска. «Задача проекта — улучшить качество жизни на территории района. Развивать его не только как индустриальный центр, но и как образовательный, культурный, туристический кластер», — объясняет председатель рабочих советов Горьковского автозавода Евгений Морозов.

В программе 17 направлений: образование, здравоохранение, спорт, культура, инженерная инфраструктура и так далее. Каждое из них включает перечень объектов, которые требуют модернизации, причем не только тех, что находятся в корпоративной собственности, вроде ДК или Музея истории ГАЗ, но и муниципальных. Например, в прошлом году при поддержке предприятия была отремонтирована детская поликлиника №5, начата разработка проектно-сметной документации на капремонт приемного покоя нижегородской больницы №13.

Перечни объектов формируют на основе пожеланий сотрудников предприятия, которых регулярно опрашивают. Так, по запросу молодых сотрудников на Автозаводе построили первую в городе сеть велодорожек.

Все объекты занесены в реестр, в котором обозначены сроки реализации, источники финансирования, наличие проектно-сметной документации и т. п. «Статус проектов обновляется ежемесячно по итогам заседания рабочей группы, в которую входят представители молодежных и рабочих советов автозавода, депутаты, представляющие предприятие на разных уровнях власти, а также руководство администрации Автозаводского района», — рассказывает Евгений Морозов.

С начала проекта автозавод инвестировал в социальные и благотворительные инициативы более 4 млрд руб., в том числе в прошлом году — свыше 1,5 млрд. Всего в рамках НСВ в стадии реализации находится больше 60 проектов. Среди знаковых событий 2024 года — строительство в микрорайоне Северный первого в городе Центра спортивных единоборств, который сейчас готовится к открытию, ремонт учебных корпусов и строительство спортивной площадки для Нижегородского автомеханического техникума, открытие памятника «народному директору» Горьковского автозавода Борису Видяеву, который управлял предприятием в 1986–1994 годах. В этом году завершится капремонт Дома физкультуры с бассейном, корпоративного университета предприятия — Академии современных технологий автомобилестроения им. А. Н. Моисеева, продолжится реконструкция лыжной базы «Стригино», которая должна стать всесезонным спортивным комплексом, начнется масштабное обновление Автозаводского парка.

Взаимная поддержка

В последние годы количество компаний, активно решающих проблемы своих городов, растет, отмечает заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Караваева. По ее словам, количественно оценить роль бизнеса в благоустройстве городов сложно. «Например, суммарное внебюджетное финансирование проектов, получивших грантовую поддержку в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, составляет порядка 20%. Помимо прямого финансирования проекта бизнес может профинансировать разработку проекта благоустройства, что существенно повышает шансы проекта на получение государственной поддержки», — рассказала она.

Наиболее вовлечены в благоустройство городов крупные промышленные компании, заинтересованные в формировании более комфортных условий проживания для своих специалистов. «Основной целью является удержание кадров на территории присутствия, — отмечает Татьяна Караваева. — Сейчас при выборе места работы все большее значение имеет комфортность проживания и возможности для проведения досуга в городе». По словам эксперта, исследования ЦСР показывают, что исключительно высоких зарплат уже недостаточно для того, чтобы удержать людей и тем более стимулировать переезд. «В условиях усиливающегося дефицита кадров вложения в территории присутствия становятся не просто благотворительностью, а полноценным бизнес-активом. Нельзя забывать и имиджевую сторону. Инвестиции устойчивого развития (будь то экологические или социальные инициативы) формируют положительный облик компании, повышая лояльность покупателей», — говорит заместитель гендиректора ЦСР.

Людмила Аристова