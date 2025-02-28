Плюс-минус округ

В конце 2024 года начался процесс объединения Нижнего Новгорода с городом-спутником Кстовом. Нижегородские депутаты поддержали кстовских коллег, указавших на то, что около 30 тыс. кстовчан уже работают в областном центре, из-за чего муниципалитет недополучает около 400 млн руб. налогов, и процесс миграции продолжится. После объединения в Кстове надеются на увеличение доходов при сохранении всех сельских льгот для населения. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс и нашла как своих сторонников, так и противников.

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Объединение с обоснованием

Свою инициативу об объединении Нижнего Новгорода и Кстова глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов объяснил тем, что в округе идет масштабное строительство, появляются новые поселки и микрорайоны, жители которых живут в Кстове и его окрестностях, а работают в Нижнем Новгороде.

«Мы наблюдаем массовую миграцию населения к нам, но сопоставимого с расходами роста собираемых в бюджет налогов не произошло. При росте числа жителей и нагрузки на инфраструктуру у нас нет достаточного бюджета, чтобы своими силами развивать округ», — отметил глава МСУ. После преобразования, по его словам, будет создан единый бюджет, учитывающий интересы всех территорий, выравнивается бюджетная обеспеченность, появятся единые системы социального обеспечения, школьного образования и культурного обслуживания. Повысится инвестиционная привлекательность территории.

В случае объединения площадь Нижнего Новгорода увеличится с 410 до 1,6 тыс. кв. км. Численность населения в Кстовском округе в 2024 году составила 61,6 тыс. человек, в Нижнем Новгороде — 1,3 млн человек.

На рассмотрении инициативы в кстовском совете депутатов против выступили двое — Николай Герасимов и Олег Захаров, оба из фракции «Справедливая Россия — за правду». Глава комиссии по МСУ Николай Герасимов отметил, что решение об объединении принимается «слишком стремительно», а у чиновников и депутатов пока нет ответов на вопросы, которые задают жители. По мнению депутата, Кстовский район после объединения может потерять часть финансирования и административного ресурса, что в дальнейшем скажется на его экономическом развитии. Тем не менее решение об объединении было принято большинством голосов.

В нижегородской гордуме поводов для возражений не нашли. В поддержку инициативы выступили мэр Нижнего Новгород Юрий Шалабаев и губернатор Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что в последние годы после смены подходов к развитию территорий в Нижегородской области был запущен ряд крупных инфраструктурных проектов. При присоединении Кстова к Нижнему Новгороду руководство муниципалитета сможет более эффективно подходить к вопросам благоустройства, строительства дорог, социальных объектов. Губернатор также отметил, что инициатива Кстовского округа соответствует общероссийским тенденциям: «Очевидный пример — Новая Москва. Укрупнение территорий позволяет вести долгосрочное планирование». По словам Юрия Шалабаева, при объединении ресурсов, земель или бюджетов у нового крупного муниципального образования будет больше возможностей для участия в федеральных и региональных программах.

Слушали, постановили

Общественные слушания по объединению муниципалитетов состоялись 16 декабря. В их преддверии Иван Уланов в своем Telegram-канале разъяснил, что после объединения жителям Кстовского округа не потребуется переоформлять личные документы и документы на недвижимость. Также глава МСУ рассказал, что в Нижнем Новгороде и в Кстове одинаковые налоговые ставки по налогу на землю и на имущество физических лиц, поэтому при объединении они не изменятся. Транспортный налог также не вырастет, так как он единый для всей области. Останутся прежними коэффициенты страховых тарифов и тарифы на ЖКУ. Кроме того, для проживающих в сельской местности сохранятся установленные для них льготы и тарифы: выплаты на строительство или покупку дома, льготное кредитование, надбавка к пенсии, налоговые и коммунальные льготы, сельская ипотека. Учреждения соцзащиты, больницы, школы и детские сады будут функционировать в прежнем режиме.

Во время общественных обсуждений Иван Уланов сообщил, что сейчас около 30 тыс. кстовчан работают в Нижнем, из-за чего округ недополучает налогами около 400 млн руб. (доходы бюджета Кстовского муниципального округа в 2024 году — 5,7 млрд руб., расходы — 5,9 млрд. — «Ъ»). По мнению главы МСУ, после объединения через своих депутатов в гордуме Нижнего Новгорода кстовчане смогут добиться выделения этих средств на свои нужды.

Выступившие на слушаниях призывали голосовать против присоединения. Так, депутат Олег Захаров заявил, что, по его данным, жители деревень после объединения могут потерять все сельские льготы, а медики — выплаты подъемных за работу в сельских районах. Депутат также уверен, что после объединения для жителей Кстовского округа вырастет территориальный коэффициент при расчете ОСАГО и страховка может подорожать в среднем на 50%. В итоге за объединение муниципалитетов в Кстове проголосовали 195 человек, против — 191. Противники объединения заявили, что голосование прошло с нарушениями.

В Нижнем Новгороде слушания прошли менее бурно. Против объединения выступили двое. Градозащитница Анна Давыдова усомнились в том, что для жителей Кстова все льготы и тарифы останутся неизменными. Валерий Капитанов, представившийся «диктором по профессии», назвал принимаемое решение слишком поспешным и напомнил собравшимся, как первый нижегородский губернатор Борис Немцов почти год прорабатывал решение о присоединении Сокольского района к Нижегородской области. Депутат Павел Пашинин назвал противников присоединения «дуэтом оппозиционеров», которые представляют мнение менее 1% от присутствующих. В итоге было принято решение рекомендовать депутатам обоих муниципалитетов одобрить предложение об объединении. Совет депутатов Кстова и дума Нижнего Новгорода 26 и 27 декабря выполнили эти рекомендации.

Точка еще не поставлена

Ожидалось, что законопроект об объединении в январе рассмот­рит областное заксобрание. Но в конце месяца стало известно, что документ все еще находится на этапе подготовки. В областном правительстве уточнили, что сроки внесения законопроекта не определены — это произойдет «после подготовки и согласования в установленном порядке». В законе, в частности, должно быть прописано количество депутатов новой думы Нижнего Новгорода. Выборы в думу пройдут в сентябре 2025 года, поэтому завершить процесс объединения муниципалитетов необходимо до начала избирательной кампании.

Пока власти занимаются подготовкой документов, противники объединения в Кстове продолжают настаивать на отмене принятого решения. Почти 150 жителей Кстовского округа направили на имя депутатов областного заксобрания открытое письмо, в котором просят отклонить проект об объединении. Авторы обращения настаивают на том, что перед принятием этого решения необходимо на уровне регионального правительства и Нижнего Новгорода разработать и принять нормативно-правовые акты, которые гарантируют жителям компенсацию возможных материальных потерь.

Кроме того, Олег Захаров обратился в суд с иском, в котором просил признать инициативу своих коллег незаконной как противоречащую Конституции РФ и федеральному законодательству. По мнению депутата, нужно было получить согласие жителей. Процесс идет в Кстовском городском суде. А депутат Николай Герасимов направил обращения губернатору Глебу Никитину, спикеру областного заксобрания Евгению Люлину, в Совет Федерации и во фракции КПРФ и СЗРП в Госдуме РФ о том, что объединение Кстова и Нижнего Новгорода проходит с нарушениями.

Андрей Репин