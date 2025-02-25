Субботин ерик и другие

Таманский полуостров известен множеством археологических памятников различных культур и эпох, их изучению посвящена обширная историография. Из сочинений древних авторов (в частности, из «Географии» Страбона) следует, что Азиатский Боспор находился к востоку от Керченского пролива и являлся архипелагом островов, разделенных морскими проливами или руслами рек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В ходе Великой греческой колонизации (рубеж VII–VI веков до н. э.) на архипелаг прибыли первые греческие переселенцы из Средиземноморья и Малой Азии и основали здесь поселения. Из этого следует, что в данном регионе должны были быть источники пресной воды. Однако на космических снимках видно, что даже около главных городов Азиатского Боспора (Фанагории, Гермонасса и др.) отсутствуют постоянные водные объекты. Интересным является и тот факт, что в акватории Таманского залива (вблизи современных поселков Сенной, Приморский, Юбилейный, Гаркуша, Береговой, Тамань) выявлены участки затопленных археологических объектов. Например, отдельные детали статуй, колодцы, верхние части которых сейчас находятся под водой на глубине 1–1,5 м.

Преобладает мнение, что причиной этих заметных изменений ландшафта Таманского полуострова в последние 2500 лет стали колебания уровня моря. Но некоторые исследователи склонны считать, что на процесс перестройки рельефа главным образом повлияли тектонические движения. Чтобы разрешить эти противоречия, ученым было необходимо найти следы древних рек на территории современного Таманского полуострова.

Исследование включало два этапа: подготовительный и полевой. В ходе подготовительных работ были обнаружены визуальные изображения современных и древних рек на космических снимках, материалах аэрофотосъемки, цифровой модели рельефа (ЦМР) и топографических картах.

Полевые работы проходили на базе центра подводного наследия Института археологии РАН, НКЦ «Фанагория». В группу исследователей вошли геологи из МГУ имени М. В. Ломоносова, ОА «Зарубежгеология» и Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН. Они исследовали особенности рельефа части Таманского полуострова: изучили геоморфологические особенности Фанагорийской гряды, береговой зоны и лиманов северо-западной и южной части Таманского залива, участков предполагаемых древних проливов Субботин ерик и Шимарданский рукав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема древних водных объектов на территории Таманского полуострова. 1-3 – следы древних рек разного происхождения; 4 – лиманы; 5 – соленые озера; 6 – древние дороги (по материалам Гарбузова); 7 – восточная граница района исследования

Схема древних водных объектов на территории Таманского полуострова. 1-3 – следы древних рек разного происхождения; 4 – лиманы; 5 – соленые озера; 6 – древние дороги (по материалам Гарбузова); 7 – восточная граница района исследования



Сопоставление участков местоположения современных и выявленных исследователями следов древних рек показало, что на части Таманского полуострова в последние 2500 лет произошло изменение направления движения этих рек, вероятно, вызванное тектоническим изменением рельефа.

На схеме древних рек выделены два участка: Субботин ерик — «северный пролив» (а) и Шимарданский рукав — «южный пролив» (b). В рельефе они проявлены в виде понижений, а их происхождение стало темой продолжительной научной дискуссии. Аномальные дождевые осадки, выпавшие на Таманском полуострове в августе 2021 года, резко и на достаточно долгое время повысили уровень грунтовых вод, благодаря чему появилась возможность зафиксировать некоторые их особенности.

В результате проведенных работ исследователи определили места для бурения серии скважин с отбором горных пород, изучение которых позволит сделать окончательные выводы о существовании Субботина ерика и Шимарданского рукава в историческое время.

«В результате проведенного визуального анализа данных аэро- и космофотосъемки с учетом особенностей рельефа и геоморфологических наблюдений наша исследовательская группа впервые обнаружила местоположение древних рек, служивших источниками пресной воды, и составила схему их расположения на территории Таманского полуострова. Этот вывод очень важен, так как наличие источника пресной воды в древнее время — основной фактор при выборе места поселения. Также наличие следов древних рек свидетельствует о других климатических условиях данного региона в прошлом. Проведенные исследования — начало большой работы по восстановлению древнего рельефа Таманского полуострова»,— отметила старший научный сотрудник ИФЗ РАН Екатерина Мануилова.

Анна Киреева