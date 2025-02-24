Власти Новороссийска не смогли ликвидировать стоянку грузовиков на сельхозземлях

Власти Новороссийска не смогли добиться от фермерского хозяйства ликвидации стоянки для фур и грузовых контейнеров нА его сельхозучастке у федеральной трассы. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

Речь идет об участке для сельхозпроизводства площадью почти 1 га, вдоль которого проходит ул. Золотая Рыбка, переходящая в федеральную трассу А-146 (краснодарскую). Земля принадлежит одному из фермерских хозяйств. Администрация города провела проверку, в результате которой пришла к выводу, что хозяева участка используют землю для складирования ISO-контейнеров, там же организована стоянка большегрузного транспорта.

Выявив нарушение, местные власти решили добиться от собственника использования по целевому назначению.

Отказывая мэрии в иске, Арбитражный суд Краснодарского края указал, что по закону использование частного участка не по целевому назначению влечет административную ответственность. Требовать же иного муниципалитет, не являющийся собственником земли, не может. А кроме того, в решении говорится, что администрация не предоставила достаточных доказательств использования ответчиком участка не по целевому назначению.

Михаил Волкодав