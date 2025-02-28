С ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ и рос­том ключевой ставки российская промышленность и экономика в целом вновь оказались в непростой ситуации: заемные средства стали предельно дорогими. Какими в этих условиях должны быть программы господдержки, рассказывает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава координационного совета РСПП в Приволжском федеральном округе Виктор Клочай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Guide: Как вы оцениваете ситуацию в промышленности?

Виктор Клочай: Ситуация достаточно сложная. На мой взгляд, эти сложности созданы искусственно целым рядом посылов, которые трудно объяснить. Дело в том, что инфляционный процесс в России сегодня — очень многофакторная вещь, но ЦБ, на мой взгляд, этого не учитывает. Понятие «перегретая экономика», на которое ссылается регулятор, в большинстве случаев трактуется как перепроизводство товаров — когда спрос уже не воспринимает то, что произвела отрасль. Да, сегодня есть примеры, когда производство наработало на склад и не продает. Однако это связано не с перепроизводством, а с неуправляемой политикой в условиях параллельного импорта.

Аргумент о том, что загрузка производств достигла 80%, тоже несостоятелен: устойчиво работающее предприятие должно иметь нагрузку агрегатных мощностей не менее 89–91%. Тогда предприятие работает в правильном режиме эксплуатации оборудования, которое может использоваться круглые сутки.

G.: Многие предприятия начали останавливать инвестиционные программы…

В. К.: У меня устойчивое ощущение, что реальный сектор экономики поставили на краш-тест. Группа «Русполимет» (Виктор Клочай возглавляет совет директоров АО «Русполимет» — Ъ.) ежегодно росла на 32% на протяжении восьми-десяти лет. В январе 2025 года у нас падение на 20%. Мы впервые за 15 лет обнулили инвестиционную программу на 2025 год, хотя обычно ежегодно инвестировали до 2 млрд руб. Сегодня мы не способны строить новые производства: нам бы текущую деятельность поддержать, чтобы разобраться с оборотными средствами. Поэтому ни о каких инвестициях речи идти не может. Хотя останавливать инвестиции и меры поддержки сейчас смертельно опасно: придется вычеркнуть из жизни целый ряд решений президента, касающихся технологического суверенитета.

G.: Одним из инфляционных факторов регулятор называет рост доходов населения. Вы согласны?

В. К.: С резким ростом доходов населения связывают перегрев на рынке недвижимости, в результате которого спрос превысил предложение. На мой взгляд из теории и практики, любой спрос есть благо. Если есть спрос — обеспечивайте предложение. Но размеренно, с регулирующими механизмами, которые позволят управлять этим процессом.

С другой стороны, хочется задать вопрос: о каких сверхдоходах, повлиявших на инфляцию, идет речь, если, по данным Росстата, россияне в прошлом году сделали покупок всего на 6% больше, чем в позапрошлом?

G.: А что, на ваш взгляд, повлияло на рост инфляции в большей степени?

В. К.: В большей степени к росту инфляции привели другие факторы. В частности, параллельный импорт. В зависимости от номенклатуры цены на товары увеличились на 20–30%. Возросли транспортные расходы. Еще один фактор — тарифная политика, связанная с серьезным увеличением потока товаров из Китая. Нагрузка возросла как на контейнерные перевозки, так и на железную дорогу. В итоге тарифы выросли в среднем на 15–20%.

Понятно, что в условиях санкций мы в большей степени развернулись в сторону Китая. Обе стороны проявляют большой интерес к сотрудничеству, все решается очень быстро. Однако ментальность китайцев такова: «Ты у меня купи что-нибудь, чтобы я видел, что у тебя серьезные намерения». Например, в рамках группы «Русполимет» мы купили сырье взамен европейского, но полгода не могли оплатить товар. При этом появляются посредники, которые предлагают решить проблемы с взаиморасчетами в среднем за 12% от суммы трансакции. Конечно, мы нашли варианты дешевле. Но момент, когда ты стоишь перед выбором остановить производство или согласиться заплатить, влияет на цену. Это касается и всех товаров народного потребления.

G.: Как вы оцениваете ситуацию с дефицитом кадров в промышленности?

В. К.: В России дефицит кадров — серьезная проблема, затрагивающая всю экономику. Чтобы быстро обеспечить потребности, возросшие по производству определенных видов продукции, приток кадров абсолютно правильно мотивировали существенным ростом зарплат. Понятно, что многие предприятия стали «оголяться», началась конкуренция за кадры.

С другой стороны, дефицит кадров — мотивация для управленцев заниматься оптимизацией производства, внедрять новые производственные системы, сокращать технологические циклы, перераспределять нагрузку и пересмотреть весь традиционно сложившийся функционал персонала.

В ближайшие 10–15 лет ситуация будет усложняться. Дефицит кадров — глобальная проблема, она носит стратегический характер. Решить ее простым привлечением жителей Средней Азии не получится, это очевидно. Из всех представителей наших братских республик мало кто хочет и умеет работать на станках.

G.: Какие меры господдержки необходимы сегодня промышленности?

В. К.: В последнее время регулятор говорит о том, что меры поддержки тоже вносят лепту в инфляцион­ную составляющую. Действительно, такие примеры есть. Правительство должно проанализировать эту ситуацию и пересмотреть порядок предоставления субсидий не только с точки зрения инвестиций, но и реальности проекта и востребованности продукции. Необходима ревизия, насколько меры поддержки были эффективными в тех или иных направлениях.

G.: Какие прогнозы сегодня можно дать на ближайший год?

В. К.: Ситуация очень тревожная. По Приволжскому федеральному округу усилилось падение платежной дисциплины. Эта тенденция привела к 35% неплатежей с сентября 2024 года. Выполняя заказы контрагентов и не получая деньги, в отсутствие оборотных средств предприятия вынуждены идти в банки, которые подняли процентные ставки. Думаю, к концу первого квартала, если ничего не менять, будет хуже. И дальнейшее повышение цен даже до 25–30% ни на что не повлияет. Нет такого бизнеса, который генерирует такую доходность, чтобы дойти до чистой прибыли с такой рентабельностью. Я бы очень настоятельно рекомендовал правительству РФ проанализировать эту ситуацию, поскольку есть случаи, когда предприятиям реально сложно в силу антироссийских санкций. Необходимо рассмотреть каждую ситуацию в отдельности и поддержать эти предприятия так, чтобы не валить по цепочке всю промышленность. Это нужно сделать очень быстро вплоть до того, чтобы создать оперштаб, который бы отслеживал неплатежи и устранял причины. Потому что на сегодня это системная проблема.

Беседовал Роман Рыскаль