Какие отрасли стали драйверами роста региональной экономики в 2024 году и как изменится господдержка бизнеса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в стране, рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, курирующий финансово-экономический и ИТ-блок в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Guide: Как оцениваете итоги развития региональной экономики в 2024 году?

Егор Поляков: Это был успешный год, хотя наша экономика, как и российская в целом, по-прежнему функционирует в условиях неослабевающего санкционного давления и серьезных внешнеполитических вызовов. Все ключевые экономические показатели росли высокими темпами. Прирост валового регионального продукта за 11 месяцев оценивается на уровне 3,8% к прошлогоднему периоду. Примерно такой же прирост ожидается по итогам года — и это с учетом высокой базы 2023 года, когда показатель вырос на 11,2%.

Высокие темпы роста объемов производства обеспечивают отрасли, ориентированные на ОПК и импортозамещение. Например, автопром вырос почти на 19%. Также уверенный прирост наблюдался в секторе оптово-розничной торговли (плюс 7%), ИТ-секторе и секторе научной деятельности (плюс 6,6% каждый). Динамика в ИТ и науке для нас особенно важна, потому что это высокотехнологичные сегменты, которые дают эффект для экономики в целом.

Частные инвестиции за девять месяцев выросли в 1,3 раза, и это отличный результат. Среди отраслей обработки наибольший рост капиталовложений зафиксирован в производстве автотранспорта и готовых металлических изделий (рост в 1,9 раза в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2023 года), бумаги и бумажных изделий (в 1,6 раза), компьютеров (на 29,4%), металлургическом производстве (на 12,8%).

Наконец, самый важный для нас показатель — уровень доходов населения — вырос за девять месяцев на 11,2% в реальном выражении, то есть сверх инфляции, составившей 7,3% (в среднегодовом выражении за девять месяцев 2024 года). Получается, реальные доходы жителей росли быстрее, и это, на мой взгляд, главное достижение прошлого года.

G.: Здесь, вероятно, играет роль гонка зарплат в условиях дефицита кадров…

Е. П.: Отечественные производители пытаются занять внутренний рынок, который освободили иностранцы. Чтобы быстро масштабировать производство и увеличить объемы, нужны люди, а их на рынке не хватает. Безработица на минимальном уровне — по итогам прошлого года в регионе осталось менее 400 безработных, тогда как еще в начале года их было более 7,5 тыс. Соответственно, да, дефицит на рынке труда провоцирует рост зарплат и рост доходов жителей в целом.

G: Насколько достижения Нижегородской области сопоставимы с показателями соседей?

Е. П.: Темпы роста нижегородской экономики сопоставимы со средними по стране. При этом среди регионов Приволжского федерального округа по объемам ВРП мы вышли на второе место, хотя еще несколько лет назад были на четвертом, — сейчас впереди только Татарстан. Доходы граждан росли по всей стране, но у нас быстрее: по всей стране за три квартала 2024 года реальные доходы увеличились на 8,2%. А рост объема частных инвестиций — наш феноменальный результат: в среднем по стране этот показатель вырос на 14,2%.

G: Как на инвестактивность бизнеса повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка? Что в этих условиях намерен предпринимать регион?

Е. П.: Безусловно, отсутствие дешевого фондирования — один из главных сдерживающих факторов развития экономики. Федеральный центр сокращает программы льготного кредитования, инвесторы приостанавливают проекты. Поэтому в 2025 году одним из важных инструментов экономической политики региона станет субсидирование процентных ставок по кредитам. Мы будем расширять практику субсидирования по ключевым проектам.

G.: Это будет режим ручного управления, как во время пандемии ковида?

Е. П.: Нет, во время ковида мы поддерживали отдельные сегменты, которые сильно пострадали от вынужденного закрытия на фоне карантинных мер. Это торговля, общепит, сервисные услуги (парикмахерские, салоны красоты). Сейчас такого нет — все сектора адаптировались к текущим условиям. Поэтому будем поддерживать только действительно важные проекты, без отраслевой привязки. Главный фактор — создание высокопроизводительных рабочих мест.

G.: Какие еще меры могут быть приняты в этом году?

Е. П.: Один из главных вызовов российской экономики сегодня — дефицит кадров, и в этом контексте важным направлением нашей работы станет борьба с так называемой теневой занятостью. В «сером» сегменте сейчас, по нашим оценкам, числятся около 420 тыс. человек трудоспособного возраста. Часть из них заняты неформально или работают периодически, сезонно, но большая часть — вообще не заняты, и наша задача — вернуть их на официальный рынок труда, вовлечь в постоянную трудовую деятельность.

G.: Как это можно сделать?

Е. П.: Есть масса программ повышения квалификации или переподготовки, которые позволяют человеку значительно повысить уровень дохода, но при этом не получать высшее образование: учиться не пять лет, а три-четыре месяца. Это очень распространенная практика для специальностей в ИТ-сфере. Бесплатные образовательные программы помогут сменить сферу занятости. С учетом того, что в «сером» сегменте зарплаты не очень высокие, многим это может быть интересно.

Разработка таких программ станет основной задачей управления по труду и занятости населения на 2025 год. Они занимались этим и раньше, но не в приоритетном порядке: с 2021 года подобное обучение прошли около 13 тыс. человек. Будем увеличивать охват. Изменится и порядок финансирования: если раньше такие проекты финансировала Федерация, то теперь основную часть финансовой нагрузки мы берем на себя. Регион лучше понимает свои приоритеты: кого и по каким программам готовить, кто должен это делать и так далее.

G.: В 2024 году регион занял второе место в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив. Какими наработками особенно гордитесь?

Е. П.: С 2017-го по 2023 год региону удалось сделать очень серьезный рывок, поднявшись на 68 позиций в рейтинге. Выход на второе место — это большой результат, за которым стоит серьезная работа — и в части цифровых сервисов, которые оптимизируют клиентский путь инвестора, и в части нормативного регулирования. Например, у нас действует система категорирования инвестпроектов по срокам подключения к водоснабжению и теплоснабжению. По федеральным нормативам срок один — полтора года. А мы ввели собственные нормативы: для простых случаев — более короткие сроки.

Из уникальных нижегородских практик я бы также отметил сервис самопроверок бизнеса «Электронный инспектор». Он позволяет предпринимателям анонимно проверить свою деятельность на соответствие обязательным требованиям законодательства и исправить недостатки до проверки контрольными органами. Это экономит время, снижает число нарушений и возможных штрафов.

Есть, конечно, куда расти, нерешенных задач хватает. Например, у нас нет центра, который бы обеспечивал коммуникацию предприятий и органов власти по проблемам техприсоединения. Эти вопросы сейчас решает специальная межведомственная комиссия. А еще нужен центр, который постоянно принимал бы соответствующие обращения, обобщал их, чтобы было понятно, какие вопросы остались без ответа, насколько масштабна проблема. Над созданием такой структуры мы уже работаем.

G.: Какие из существующих региональных вариантов господдержки ИТ-сектора наиболее востребованы?

Е. П.: Среди наиболее востребованных — возмещение разработчикам 50% стоимости ПО за продажу лицензий. В 2024 году мы компенсировали 19,46 млн руб. за реализацию свыше 800 таких лицензий. Эта мера помогла местным разработчикам ПО кратно увеличить объемы продаж лицензий и успешно выйти со своими ИТ-решениями на рынки других субъектов. Нижегородская область также возмещает компаниям 100% НДФЛ в течение пяти лет за ИТ-специалистов, привлеченных из других регионов.

Популярны нематериальные меры поддержки, такие как реестр ИТ-стартапов, позволяющий молодым компаниям быстрее получить госаккредитацию и в упрощенном порядке претендовать на господдержку, и ИТ-маркетплейс.рф, на котором сейчас представлено более 2750 ИТ-продуктов 1170 компаний.

G.: Как можно измерить эффективность этих мер?

Е. П.: По развитию индустрии разработки ПО Нижегородская область четвертый год подряд занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Наши ИТ-компании демонстрируют очень хорошие экономические показатели. Доля ИТ-сектора в ВРП, по последним данным, составляет 3,6%. Оборот нижегородских компаний сектора за 11 месяцев 2024 года составил 148,6 млрд руб., а в ИТ-отрасли превысил 59,5 млрд руб. — это плюс 12% и 13% соответственно.

Но есть и другие индикаторы эффективности. Например, сейчас у нас в работе сразу несколько заявок крупных федеральных вендоров на получение земельных участков или готовых площадей под R&D-центры. Содержать такую инфраструктуру в Москве очень дорого.

G.: Каким будет бюджет региона в 2025 году?

Е. П.: Бюджет этого года более напряженный, чем прошлогодний, но по-прежнему сбалансированный и социально ориентированный. Доходы сверстаны в объе­ме 361,5 млрд руб. (рост на 14,4%), расходы — 389,2 млрд руб. (на 17,8% выше).

Основными приоритетами остаются поддержка семей с детьми, участников СВО, льготных категорий граждан — более 60% расходов будет направлено на финансирование отраслей соцсферы. Вырастут объемы поддержки многодетных семей. Кроме того, в ближайшие месяцы планируем заложить средства на финансирование «демографического» пакета мер поддержки, о котором в конце прошлого года говорил губернатор.

Значительно вырастет объем финансирования общественного транспорта: с 5,3 млрд в 2024 году до 12,6 млрд руб. в этом. В основном это связано с переводом муниципальных автобусных маршрутов и электротранспорта в Нижнем на брутто-контракты, когда перевозчики будут получать плату за выполненные рейсы, а не за количество пассажиров.

Госдолг в абсолютном выражении растет: на 1 января 2025 года показатель достиг 168,9 млрд руб., это на 13,7 млрд больше, чем годом ранее. Но его соотношение к собственным доходам остается на одном уровне — 60%. То есть все под контролем.

Беседовала Татьяна Салахетдинова