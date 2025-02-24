Экс-министр Улюкаев попросил снять с него судимость

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев попросил суд о снятии судимости. Он был осужден за взятку на восемь лет и вышел на свободу по УДО в мае 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«В суд поступило ходатайство Улюкаева о снятии с него судимости. Оно будет рассмотрено 10 марта»,— сказали ТАСС в Никулинском суде Москвы.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По версии следствия, он получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Прокуроры просили для подсудимого десять лет колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа. Господин Улюкаев вину не признал.

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам заключения в колонии строго режима и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022-го Московский райсуд Твери удовлетворил его ходатайство об УДО. В мае того же года экс-министр вышел на свободу.