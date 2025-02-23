Главные новости недели в Нижегородской области к 23 февраля

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Подследственного нижегородца, отправившегося служить в зону СВО, вернули домой и арестовали. В декабре он уехал в мотострелковую дивизию, но в январе следователь объявила военнослужащего в межгосударственный розыск.

Трассу для суперскоростного спуска на коньках построят на Чкаловской лестнице. В середине марта в Нижнем Новгороде пройдет этап Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках. По мнению организаторов, нижегородская трасса станет самой быстрой среди тех, что были задействованы в турнире.

Нижегородское правительство и ООО «Проект 4», принадлежащее региональной Корпорации развития, подписали концессию об укреплении левого берега Оки в Нижнем Новгороде. Сооружение появится от Молитовского до Канавинского моста. Инвестиции в проект составят 8,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Van’s RV-7 после жесткой посадки на аэродроме Восточный

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Самолет Van’s RV-7 после жесткой посадки на аэродроме Восточный

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Легкомоторный самолет упал на аэродроме Восточный в Кстовском районе 20 февраля. Погибли пилот и пассажир. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц. Свое расследование авиакатастрофы проведет Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Группа из 25 почетных граждан Кстовского округа оспаривает идею и процедуру слияния с Нижним Новгородом. Они направили коллективные обращения в Совет Федерации и Госдуму с просьбой не допустить принятия областного закона об объединении муниципалитетов.

Бывший и.о. руководителя управделами нижегородского правительства Юрий Бортников арестован по делу о растрате в особо крупном размере. Источники в кремле утверждают, что за бюджетные средства был сделан хороший ремонт в квартире, которая правительству региона не принадлежала.