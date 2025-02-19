Подписана концессия на укрепление левого берега Оки в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области и ООО «Проект 4», принадлежащее региональной корпорации развития, подписали концессионное соглашение об укреплении левого берега Оки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Берегоукрепительное сооружение протяженностью 3,4 км появится от Молитовского до Канавинского моста, где девелопер Glorax планирует проект комплексного развития 28 га. Как писал «Ъ-Приволжье», там появятся 11 многосекционных жилых корпусов высотой от шести до 33 этажей, а общая площадь жилой застройки превысит 700 тыс. кв. м.

Укрепление берега Оки начнут в 2025 году и планируют завершить к 2028 году. Инвестиции в проект составят 8,5 млрд руб. Концессионное соглашение рассчитано до 31 декабря 2039 года.

Владимир Зубарев