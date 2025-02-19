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Трассу для суперскоростного спуска на коньках построят на Чкаловской лестнице

На Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде обустроят трассу для суперскоростного спуска на коньках. Как сообщила ГТРК «Нижний Новгород», длина трассы составит 270 м, перепад высот — 33 м.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В середине марта 2025 года в Нижнем Новгороде пройдет этап Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках. В соревнованиях примут участие порядка 150 спортсменов из шести стран.

По мнению организаторов, нижегородская трасса станет самой быстрой среди тех, что были задействованы в турнире. Есть шанс, что на этой трассе будет установлен новый рекорд в скоростном спуске на коньках. Предыдущий был поставлен в Мюнхене и составит 80 км/ч.

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