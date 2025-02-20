В Нижегородской области упал легкомоторный самолет
В Кстовском районе Нижегородской области 20 февраля на аэродроме Восточный упал легкомоторный самолет Van’s RV-7. В региональном управлении СКР на транспорте инцидент назвали жесткой посадкой. Там сообщили, что при аварии пилот и пассажир получили повреждения. По данным регионального управления МЧС РФ, они погибли.
На фото с места происшествия видно, что летательный аппарат развалился на части и обгорел.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проводится проверка по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.
Также на месте происшествия работают представители транспортной прокуратуры.