В Нижегородской области упал легкомоторный самолет

В Кстовском районе Нижегородской области 20 февраля на аэродроме Восточный упал легкомоторный самолет Van’s RV-7. В региональном управлении СКР на транспорте инцидент назвали жесткой посадкой. Там сообщили, что при аварии пилот и пассажир получили повреждения. По данным регионального управления МЧС РФ, они погибли.

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На фото с места происшествия видно, что летательный аппарат развалился на части и обгорел.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проводится проверка по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Также на месте происшествия работают представители транспортной прокуратуры.

Андрей Репин