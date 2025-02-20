МАК проведет свое расследование авиакатастрофы в Нижегородской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил гибель двух человек во время жесткой посадки легкого самолета в Нижегородской области. Также в МАК уточнили марку разбившегося самолета — Cetus 704 RA-2296G.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
В результате крушения воздушное судно, принадлежавшее частному лицу, полностью уничтожено огнем. МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия.
Как писал «Ъ-Приволжье», легкомоторный самолет разбился утром 20 февраля в районе аэродрома Восточный в Кстовском округе Нижегородской области. Сразу после крушения информация о людях, находившихся на борту, отличалась. По данным следственных органов, они пострадали. В МЧС сообщили, что люди погибли.
Позже было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).