МАК проведет свое расследование авиакатастрофы в Нижегородской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил гибель двух человек во время жесткой посадки легкого самолета в Нижегородской области. Также в МАК уточнили марку разбившегося самолета — Cetus 704 RA-2296G.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В результате крушения воздушное судно, принадлежавшее частному лицу, полностью уничтожено огнем. МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия.

Как писал «Ъ-Приволжье», легкомоторный самолет разбился утром 20 февраля в районе аэродрома Восточный в Кстовском округе Нижегородской области. Сразу после крушения информация о людях, находившихся на борту, отличалась. По данным следственных органов, они пострадали. В МЧС сообщили, что люди погибли.

Позже было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Андрей Репин