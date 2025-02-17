Забрали от СВОих

В Нижнем Новгороде случился прецедент с розыском и арестом военнослужащего, уехавшего служить в зону специальной военной операции. Дмитрий Гроностайский, обвиняемый в хищениях на оборонном заводе концерна «Алмаз-Антей», в декабре прошлого года с помощью сотрудников ФСИН заключил военный контракт. Из-под домашнего ареста он уехал в мотострелковую дивизию, сдав электронный браслет. Однако следователь не знал, что по инициативе уголовно-исполнительной инспекции обвиняемый убыл на СВО. Поэтому нижегородца объявили в межгосударственный розыск как скрывшегося от следствия. Дмитрий Гроностайский безуспешно попытался обжаловать свой розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд в конце минувшей недели рассмотрел жалобу защиты нижегородца Дмитрия Гроностайского на законность объявления его в межгосударственный розыск. В начале января рядовой Гроностайский был доставлен в Нижний Новгород из Воронежской области, где проходил обучение в тренировочном батальоне мотострелковой дивизии, чтобы в дальнейшем принять участие в СВО. В Нижнем Новгороде его арестовали по решению Московского райсуда как скрывшегося от следствия.

При этом в конце декабря другой судья отказался выносить решение о заочном аресте военнослужащего, указав, что его местонахождение было известно — он проходил службу по заключенному в декабре 2024 года военному контракту с Минобороны. Однако после того, как Дмитрия Гроностайского задержали и доставили из войсковой части к следователю нижегородской полиции, другой судья отправил его в СИЗО, несмотря на то, что командир просил приостановить уголовное дело и вернуть бойца в дивизию.

Нижегородец обвиняется в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В следственной части областного управлении МВД около года расследуется уголовное дело о хищениях металла на Нижегородском заводе 70-летия Победы (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

Ущерб от краж, по предварительным данным, составил несколько миллионов рублей. Как стало известно в суде, ранее работавший в охранной структуре на оборонном заводе Дмитрий Гроностайский признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором, дав подробные показания об обстоятельствах хищений.

На заседании по обжалованию ареста он рассказал, что неоднократно просил следствие отправить его на СВО. Еще сидя в следственном изоляторе, Дмитрий Гроностайский отправил заявление о своем намерении участвовать в военной спецоперации, но его письмо осталось без ответа. За сотрудничество со следствием обвиняемого отпустили под домашний арест. В начале декабря ему позвонила начальник уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) по Московскому району Ирина Фролкина, спросив, не передумал ли он заключить контракт. Он подтвердил свои намерения, после чего его на служебной машине в сопровождении сотрудников администрации повезли в военкомат проходить медкомиссию. Признанный годным к военной службе обвиняемый на следующий день подписал военный контракт, потом он съездил в УИН, чтобы снять и по акту сдать отслеживающий перемещения электронный браслет.

По словам Дмитрия Гроностайского, он не знал точный регламент по убытию в зону СВО, поэтому на протяжении трех дней пытался дозвониться до следователя и курирующего оперативника ФСБ, но они не брали трубки.

В районной его заверили, что сами уведомят следствие о заключении контракта. Поэтому 5 декабря контрактник спокойно отправился на сборный пункт, а затем в дивизию. В середине декабря до него дозвонился следователь по поводу продления домашнего ареста и с удивлением узнал, что Дмитрий Гроностайский уехал для участия в СВО и уже находится в батальоне.

В результате его объявили в розыск и вернули в Нижний Новгород, взяв под стражу. «Если бы я знал, что могут быть такие последствия, я бы так никогда не поступил», — добавил арестант. Его адвокат Андрей Малышев в суде заявил, что постановление о межгосударственном розыске военнослужащего было незаконным, так как на тот момент от оперативника ФСБ уже имелся рапорт о том, куда уехал Дмитрий Гроностайский. Защитник напомнил, что в декабре Московский райсуд сначала отказал следователю в заочном аресте военнослужащего, указав, что его местонахождение было уже известно. «Это решение никем не обжаловано, и суд четко указал, что оснований для розыска не было», — пояснил защитник.

Следователь СЧ ГСУ Ксения Тартова сообщила суду, что она законно объявила обвиняемого в розыск 19 декабря, так как на тот момент следствию еще не было документально известно, где он находится. С военнослужащим созванивался другой следователь из следственной группы. Госпожа Тартова отметила, что процедура с отправкой на СВО и соответствующим приостановлением уголовного дела не была соблюдена.

По этому поводу в дальнейшем будет инициирована проверка действий сотрудников УИН Московского района, самовольно отправивших обвиняемого на СВО.

Суд согласился с тем, что в межгосударственный розыск Дмитрия Гроностайского объявили правомерно. История с переходом на военную службу, последующим возвратом и арестом контрактника стала прецедентной в практике вербовки подследственнх.

Близкие арестанта допустили, что от него хотят получить еще какие-то показания по поводу хищений на оборонном заводе «Алмаз-Антея».

Роман Кряжев