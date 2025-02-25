Энергоэффективность без лишней зелени

В последние три года «зеленая» повестка стала в России гораздо менее актуальной, чем раньше. Тем не менее девелоперы продолжают тренд на внедрение энергосберегающих технологий, хотя, как говорят специалисты, это все-таки остается скорее маркетинговой «фишкой», нежели экономически обоснованной необходимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на стремление использовать «зеленую» повестку в маркетинговых целях, интерес к сертифицированию своих объектов со стороны девелоперов падает

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Несмотря на стремление использовать «зеленую» повестку в маркетинговых целях, интерес к сертифицированию своих объектов со стороны девелоперов падает

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До ухода с рынка западных девелоперов (в Петербурге большинство из них были из Скандинавии) «зеленое» строительство воспринималось как дополнительное конкурентное преимущество, в основном за счет общей репутации экологичного строительства в Финляндии, Швеции или Норвегии. И многие застройщики действительно переняли опыт северных коллег, став делать дополнительные акценты на решениях, которые влияют на энергоэффективность объекта в целом, отмечает Евгений Жуков, генеральный директор «Абсолют Строй Сервис».

Тем не менее Петр Войчинский, гендиректор компании «МК-Элит», полагает, что пока «зеленое» строительство и энергосберегающие технологии остаются скорее «фишкой», модной наклейкой, которая помогает застройщикам продавать объект. «Вряд ли можно всерьез говорить про изменение идеологии. Базовая причина: продвинутые технологии и материалы стоят дороже, а окупаться эти вложения будут десятки лет. Кроме того, в российской практике затраты жителей многоквартирных домов на коммунальные ресурсы нередко зависят не от реального потребления, а от совсем других причин»,— напоминает эксперт.

За и против

Ольга Трошева, директор консалтингового центра «Петербургская недвижимость», с коллегой не согласна. Она настаивает, что энергосберегающие и энергоэффективные технологии сегодня востребованы и застройщиками, и покупателями. «Все больше людей с каждым годом начинают осознавать важность бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде. Запрос на чистые и энергоэффективные технологии со стороны покупателей сегодня очень высок»,— подчеркивает она.

«Повышение энергоэффективности зданий остается актуальной задачей. Среди них — качественная кровля и стеклопакеты, ликвидация мостиков холода, утепление наружных стен, светильники с датчиками движения в коридорах и так далее. В результате мы обеспечиваем жителям максимальный комфорт при минимальных затратах на электроэнергию. Соответственно, и за коммунальные услуги собственники квартир платят значительно меньше. И это тоже важное конкурентное преимущество»,— указывает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС».

Алексей Медведев, директор по качеству «ГК Алькор», также полагает, что «зеленое» строительство начинает увеличивать свою долю на рынке. «Ранее Минстрой уже разработал стандарты экологичного строительства из 81 критерия, а недавно появились и первые финансовые инструменты: "зеленая" ипотека»,— делится он. По словам господина Медведева, «зеленое» строительство, хотя и повышает себестоимость жилья на начальном этапе, все-таки может принести существенную выгоду в будущем за счет привлечения целевой аудитории, так как экологическая составляющая ЖК становится все более важным фактором для целого сегмента покупателей.

Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», имеет отличное от коллег мнение. «Я не считаю, что энергоэффективное строительство обязательно должно быть "зеленым". Для меня "зеленое" строительство — это то, что связано с экологичным производством, например, использованием ручного труда при изготовлении деревянных панелей вместо машинного. Это большая утопия, когда нам говорят, что ветряки или солнечные панели решат все проблемы. Ведь для их производства и установки также требуются энергозатратные процессы. Поэтому я четко разделяю энергоэффективное и "зеленое" строительство»,— рассуждает эксперт.

Евгений Жуков из «Абсолют Строй Сервиса» добавляет: «Дело в том, что под "зеленым" строительством в глобальном смысле понимается полный комплекс мер: от применения натуральных и безопасных для природы материалов до чистоты строительной площадки». По его мнению, если не все, то многие элементы такого девелопмента отечественные застройщики применяют на своих объектах.

По словам господина Жабина, девелоперы сейчас просто не хотят говорить об энергоэффективности, потому что соответствующие технологии очень дороги. Их внедрение существенно увеличивает первоначальную стоимость квадратного метра. «В долгосрочной перспективе эти технологии окупаются за счет экономии на эксплуатационных расходах. Наша компания работает в этом направлении, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Мы создали лабораторию продукта, где разрабатываем собственные технологические решения, позволяющие снизить себестоимость энергоэффективных технологий. Например, мы внедряем "умные" системы, которые на программном уровне анализируют потребление ресурсов в квартирах и дают рекомендации жильцам по оптимизации расходов. Конечно, внедрение таких технологий увеличивает затраты девелопера, но не критично влияет на конечную стоимость квадратного метра. Мы продолжаем изучать возможности и внедрять новые энергоэффективные решения»,— говорит он.

По его словам, энергосберегающие технологии увеличивают себестоимость строительства примерно на 30–40%. Господин Жуков затраты на внедрение энергоэффективных технологий оценивает не так высоко, как господин Жабин: «Внедрение решений, которые выходят за рамки обязательных нормативов, может увеличить стоимость жилья на 5–15% в зависимости от сложности и масштабов работ. Однако стоит отметить, что для конечного потребителя эти инвестиции в долгосрочной перспективе оправдывают себя за счет экономии на коммунальных платежах и повышения комфорта».

Согреться от одной свечи

«Существуют как отечественные, так и импортные решения, но и те, и другие достаточно дорогие. Мы сейчас ищем способы внедрения этих технологий так, чтобы они не сильно увеличивали затраты для девелопера. Кроме того, мы рассматриваем технологии наружных ограждающих конструкций фасадов, которые помогут экономить тепло зимой и охлаждать помещения летом. Мы изучаем разработки советских НИОКР 1950–1960-х годов, которые мы реанимируем и адаптируем к современным требованиям. Например, возможно ли отопить комнату площадью 20 кв. м с помощью тепла одной свечи — такая технология существует, но требует тщательного изучения»,— рассказывает господин Жабин.

Эксперты при этом отмечают важность того, чтобы новые технологии соответствовали современным требованиям СанПиН и ГОСТ. «Классы энергоэффективности зданий становятся все более значимыми для клиентов, что радует. Есть определенные ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание, но некоторые вещи уже устарели и не должны использоваться в новых классификациях. Хотя градация классов энергоэффективности существует, ее необходимо популяризировать и развивать. Я считаю, что пора вводить дополнительные категории: например, A+ или A++. Важно четко описывать энергоэффективные технологии и пересмотреть существующую градацию»,— говорит господин Жабин. По его словам, государство прилагает усилия для популяризации «зеленого» строительства, однако геополитические обстоятельства замедлили этот процесс. «Некоторые действия предпринимаются, но я считаю, что они могли бы быть более активными. Сообщество девелоперов должно активно позиционировать себя как компании с экологической повесткой и строить энергоэффективные объекты. В свою очередь, государство должно стимулировать такие инициативы, например, через снижение ставок по кредитам, которые ранее активно использовались банками»,— полагает он.

Сертификаты утратили ценность

Несмотря на стремление использовать «зеленую» повестку в маркетинговых целях, интерес к сертифицированию своих объектов со стороны девелоперов падает. Евгений Жуков уверен: «Стремление к получению специальных сертификатов, таких как Green Zoom, осталось в прошлом».

Господин Войчинский считает, что в редкие периоды спокойного роста «зеленая» повестка становится актуальной и граждане обращают больше внимания на сертификаты BREEAM или LEED. «Но в период высокой турбулентности, при ипотеке 25–30% годовых энергоэффективность и экологичность как-то уходят с первого плана. Не до них, попросту говоря»,— объясняет он.

Елена Тарасова, коммерческий директор компании Plus Development, согласна с этим мнением: «В российской практике мы сталкиваемся с рядом ограничений. Экономическое давление, стремление минимизировать стоимость квадратного метра и слабый спрос на энергоэффективные решения со стороны покупателей сдерживают распространение таких технологий. К тому же у нас относительно дешевые газ, вода, электричество. Тем не менее в премиальном и бизнес-сегментах девелоперы все чаще используют подобные решения как инструмент маркетинга, особенно в крупных городах. Например, застройщики давно применяют вентфасады, энергоэффективные стеклопакеты, лифты. Многие проекты проходят сертификацию по высоким стандартам, таким как "Клевер" или Green Zone. В то же время в массовом сегменте ситуация меняется медленно: за последние годы нововведения касаются лишь выполнения базовых обязательных требований. В сегменте бизнес-лайт и выше растет уровень интеграции "умных" технологий. Это прежде всего автоматизация инженерных систем и интеллектуальные счетчики энергопотребления».

Николай Лошаков, исполнительный директор архитектурной мастерской «Миронов и партнеры», резюмирует: «Застройщики в данный момент в большей степени сконцентрированы на оптимизации издержек строительства, чем на применении затратных "зеленых" технологий, которые окупаются в долгосрочной перспективе. Застройщик склонен применять нормативные решения как в отношении материалов, так и при выборе инженерных решений. Наш опыт работы с застройщиками и примеры реализации крупных жилых проектов показывают стремление девелопера к оптимизации затрат. При этом нормативные требования к энергоэффективности зданий за последние десять лет демонстрируют тренд на повышение».

Валерий Грибанов