Медикаменты пошли в ценовой рост

Продажи лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге сокращаются. При этом в денежном выражении за последний год объем аптечного рынка вырос, в том числе за счет увеличения средней стоимости пачки препарата: за прошедший год она поднялась на 17,5%, сообщают аналитики. Среди тенденций развития аптечного рынка эксперты называют расширение ассортимента импортных лекарств, появление интереса к лекарствам нового поколения и увеличение интернет-заказов. Кроме того, продолжается тренд на увеличение новых торговых точек и консолидацию в отношении аптечных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По состоянию на начало этого года в Петербурге работало 2580 аптечных учреждений, что на 153 точки больше, чем на 1 января 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По состоянию на начало этого года в Петербурге работало 2580 аптечных учреждений, что на 153 точки больше, чем на 1 января 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидеры рынка

По состоянию на начало этого года в Петербурге работало 2580 аптечных учреждений, что на 153 точки больше, чем на 1 января 2024 года. По оценке аналитической компании RNC Pharma, в основном эти аптеки входят в состав сетевых структур, суммарно это 2402 точки, или 93% от общего количества.

Несетевых аптек в городе осталось около 150 штук, причем основная часть из них располагается при частных медицинских центрах. То есть в Петербурге одна аптека приходится на 2,2 тыс. человек. При этом средний показатель по России — одна аптека на 1,8 тыс. человек.

«Петербург — один из крупнейших региональных рынков нашей страны, на него по итогам 2024 года приходилось 5,3% денежного и 3,9% натурального объема,— говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.— В нашем городе очень высокая представленность сетевого формата, заметно больше, чем в целом по стране, причем это исторический факт, а не тенденция последних лет».

Как отмечает советник президента Российского союза химиков по вопросам развития фармацевтической отрасли Борис Лалаев, еще несколько лет назад, в Петербурге преобладали местные и крупные федеральные сети. Однако за несколько лет в город уверенно зашли многие региональные сети, такие как «Вита экспресс» и «Аптека плюс» (Самарская область), «Апрель» (Краснодарский край), «Максавит» (Нижегородская область).

Сейчас лидерами рынка являются ООО «Эркафарм Северо-Запад» (объединенная сеть «Эркафарма» и «Мелодии здоровья»): доля сети в общем объеме продаж ЛП — 22,6 % (348 штук), «Неофарм» — 14% (255), «Петербургские аптеки» — 9,2% (88), «Аптечная сеть «36,6» — 8,4% (297), «Невис» — 6,5% (282).

«Уровень концентрации уже сильно не растет, хотя консолидация в отношении аптечных сетей продолжается, достаточно вспомнить покупку аптечной сетью "36,6" сетей "ЛекОптТорг" и "Родник здоровья". Или покупка "Риглой" сети "Народная аптека"»,— комментирует господин Беспалов.

В деньгах приросли, в объемах упали

По данным RNC Pharma, суммарный объем рынка лекарственных препаратов в Петербурге в 2024 году составил 86,5 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем в 2023 году, натуральный объем достигал 195,9 млн упаковок (–1,7% к 2023 году).

Аналитики компании DSM Group оценивают объем аптечного рынка Петербурга по итогам прошлого года в 106,7 млрд рублей. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 9,6%. Однако доля регионального аптечного рынка немного снизилась за последние пару лет: в 2022 году этот показатель был равен 5,6%.

«Доля рынка Петербурга падает. Это связано с тем, что в регионах увеличивается потребление лекарственных препаратов. И, собственно говоря, покупательная способность в регионах подросла,— отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.— Но доля Санкт-Петербурга упала всего на несколько десятых процентов, что незначительно. В целом можно сказать, что рынок Петербурга развивается, как и весь российский розничный фармацевтический рынок».

По оценке ИК Fontvielle, несмотря на то, что количество продаж на аптечном рынке Санкт-Петербурга сокращается, расширение денежного объема аптечного рынка произошло за счет увеличения средней стоимости приобретаемой пачки препарата: за прошедший год она поднялась на 17,5%, достигнув 469 рублей.

«Исследователи аптечной индустрии фиксируют постепенную переориентацию россиян на лекарства нового поколения: зачастую для полноценного курса лечения их требуется меньше, чем аналогов, которые использовались прежде. При этом средняя стоимость пачки более современных препаратов выше. Можно предположить, что тенденция к сокращению количества продаваемых упаковок лекарств при росте средней стоимости каждой из них в ближайшие годы сохранится»,— комментирует руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Импорт не сдает позиции

По оценке экспертов, доля лекарств российского производства по итогам 2024 года осталась на том же уровне, что и была годом ранее. За минувший год она составила 59,3% от общего рынка, в 2023-м аналогичный показатель находился на уровне 59,4%. Незначительно изменилась и доля российских фармсредств в денежном выражении: за прошлый год она увеличилась на 0,7 п. п.

При этом в России в 2024 году впервые с 2020 года возобновился рост ассортимента иностранных препаратов. Список зарубежных лекарств, которые доступны нашим соотечественникам, пополнили 68 наименований. Для сравнения, в 2021 году перечень иностранных препаратов, доступный в аптечных сетях, сократился на 138 позиций, в 2022-м — на 49, в 2023-м — на 51, напоминает аналитик ИК Fontvielle.

«В основном речь идет о новых формах выпуска уже представленных на рынке препаратов, а также о совсем новых поставщиках, например, в прошлом году стартовали поставки препаратов из Египта и Молдавии. Но основные поставщики, конечно,— европейские страны»,— делится Николай Беспалов.

Помимо этого, как замечают участники рынка, в Петербурге заметен аналогичный другим регионам тренд: положительная динамика продаж, правда, в денежном выражении.

Как объясняют в ГК «Эркафарм», спросом пользуются дорогие рецептурные препараты. «По нашей сети — на 18,3% больше в сравнении с 2023 годом. Сети аптек "Озерки" и "Мелодия здоровья", входящие в ГК "Эркафарм", в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2024 года увеличились на 70 аптечных точек,— рассказали в пресс-службе ГК «Эркафарм».— Примерно четверть продаж лекарств приходится на онлайн: 24,06% в сравнении с 21,83% годом ранее. Средний чек в аптеках "Озерки" в 2024 году выше, чем в целом по рынку Петербурга и Ленобласти: 972,75 рубля».

Внимание к e-commerce

Эксперты отмечают, что сегмент e-commerce в отношении продажи лекарственных препаратов существует сейчас в зачаточном состоянии. По данным DSM Group, прирост доли онлайн-рынка составил за прошлый год 4%, в общей же структуре регионального аптечного рынка этот показатель достиг 17,3%, составив 18,4 млн рублей.

Как сообщил генеральный директор маркетплейса здоровья «Здравсити» Евгений Ружейников, их онлайн-канал растет в доле продаж. За минувший год число заказов, оформленных жителями Петербурга и Ленобласти, выросло в полтора раза, превысив отметку в 1,2 млн, а общий объем реализации практически приблизился к 2 млрд рублей.

«По последним данным, приведенным недавно исследовательским агентством DataInsight, в маркетплейсах в структуре продаж на лекарства приходится лишь 1%. В то время как в выручке "Здравсити" почти 80% — рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты. Это скорее отражение нашей специфики как специализированного сервиса»,— рассказал господин Ружейников.

По словам Николая Беспалова, онлайн-канал продаж сейчас активно развивается в отношении парафармацевтики. Доля продаж медицинской техники и медизделий, косметики и БАДов в e-commerce стремительно растет.

«По стране маркетплейсы показывают рост на уровне десятков процентов, тогда как продажи этого ассортимента через аптеки или стагнируют или падают»,— подчеркивает эксперт.

Те же слова подтверждают и данные маркетплейса. Как сообщили в пресс-службе Ozon, за период с января по ноябрь 2024 года спрос на лекарственные средства, БАДы и парафармацевтику на Ozon в Санкт-Петербурге вырос в полтора раза в денежном выражении по сравнению с сопоставимым периодом 2023 года. Чаще всего в Северной столице покупали витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и БАДы, безрецептурные лекарства. Больше других выросла популярность БАДов для профилактики атеросклероза (в 6,6 раза в рублях) и средств от аллергии (в 3,6 раза в рублях).

Эксперты рынка сходятся в том, что парафармацевтика — один из важнейших элементов в структуре доходности сетей, это неизбежно будет сказываться на доходности аптек и, в том числе, стимулировать отдельных игроков продавать аптечные сети.

«У нас очень серьезная конкуренция со стороны маркетплейсов и аптечных e-comов, значимая часть покупателей, в том числе в Петербурге, уходит туда,— рассуждает международный экономист-эксперт на фармацевтическом рынке стран СНГ Павел Лисовский.— Запасов прочности у аптечного бизнеса мало. Достаточно высокий уровень закредитованности как дистрибуторами, так и банковскими продуктами, мало свободных оборотных средств. Такая особенность аптечного бизнеса: работают на тонком льду. Кроме того, был плохой зимний сезон, аптечный бизнес не накопил "жирок", и летом его ждет серьезное испытание. Потому что будет увеличение налоговой нагрузки плюс высокая банковская ставка. Практически отсутствие запаса прочности, отсутствие сезона — все это приведет к пику продаж или даже к закрытию части аптек летом и во втором полугодии».

В целом, как полагает эксперт, аптечный сегмент идет по пути снижения уровня сервиса в широком смысле — для сокращения издержек. Это коснется ассортимента по группам товаров — ожидается сокращение перечня только до лекарственных средств, БАДов и специализированной косметики (все остальное покупатели приобретают в маркетплейсах), также прогнозируется сокращение и лекарственного ассортимента.

Ксения Ахметжанова