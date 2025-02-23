В Перми может появиться театр в честь скончавшегося экс-депутата и фокусника

В Перми зарегистрировано ООО «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина». Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», компания ведет деятельность по организации отдыха и развлечений. Единоличным владельцем и руководителем организации выступает Ирина Данилина. Госпожа Данилина является супругой народного артиста РСФСР, экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Данилина, скончавшегося в конце 2024 года. Согласно Rusprofile, на данный момент Ирина Данилина также является директором АНО «Социально-культурное объединение “Искусство Прикамья”». Вдова фокусника не ответила в соцсети «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 30 декабря на 74-м году жизни умер иллюзионист и бывший депутат краевого ЗС Владимир Данилин. Как иллюзионист, господин Данилин провел множество гастролей, в том числе в Афганистане, за что был награжден медалью. В 1991 году получил Гран-при Всемирного конгресса иллюзионистов. В 2003 году Владимир Данилин стал почетным гражданином Перми, а в 2011-м был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Господин Данилин также был владельцем ресторана-театра, который он назвал в честь себя.