Наставник «Локомотива» подвел итоги матча с «Сибирью»

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин подвел итоги матча с «Сибирью» в ходе послематчевой пресс-конференции. Напомним, что «железнодорожники» победили в овертайме со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Вязкая игра получилась. Очень мало пространства было. "3 на 3" интереснее получилось, Егор и Степа здорово сыграли (в овертайме забил Егор Сурин с передачи Степана Никулина — «Ъ-Ярославль»). Не надо давать забивать первыми. Наверное, эмоций не хватало, чтобы прямо горели. Моментов достаточно было, надо было их использовать»,— прокомментировали Игорь Никитин.

Главный тренер отметил, что тренерский штаб в этом сезоне не обращает внимания, на каком месте турнирной таблицы находится соперник. В матче с «Сибирью» 22 февраля на воротах «Локомотива» был основной голкипер Даниил Исаев. Ранее он более месяца находился в списке травмированных, его заменял Алексей Мельничук.

«Он (Даниил Исаев — прим. «Ъ-Ярославль») поблагодарил ребят, что не было работы практически. Мы рады, что Исай вернулся, и Леха много хороших игр получил. Надеюсь, эта ситуация сделает нас сильнее»,— сказал наставник.

Он также пояснил, что ближе к плей-офф с игр будут сниматься тройки для тактических тренировок. «Плотный график не позволяет это делать для всей команды. Приняли такое решение – индивидуальная работа в тройках»,— сказал главный тренер.

25 февраля в Ярославле «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Алла Чижова