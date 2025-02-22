84% озимых культур в Татарстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Республике Татарстан 84% озимых культур, или 412 тыс. гектаров, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов со ссылкой на данные Россельхозцентра.

Ленар Гарипов отметил, что обеспеченность семенами яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур превышает 120%, а их проверка на посевные качества продолжается. По кукурузе обеспеченность покупными семенами составляет 56%, по подсолнечнику — 62%, по сахарной свекле — 100%. Для урожая текущего года закуплено 335,2 тыс. тонн минеральных удобрений.

В прошлом году в Татарстане было застраховано 629,5 тыс. гектаров озимых и яровых культур, что составляет 23% от всей посевной площади республики.

Влас Северин