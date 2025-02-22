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Суд вынес меру пресечения еще двум фигурантам дела главы челябинского миндора

Мещанский районный суд Москвы вынес меры пресечения еще двум фигурантам уголовного дела о растрате почти 3 млрд руб., в которой обвиняют министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. В СИЗО на полтора месяца отправлен бывший руководитель АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов. От стражи освободили заместителя генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерину Краснихину, ей назначили запрет определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», об уголовном деле в отношении челябинского министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева стало известно 19 февраля. Его задержали сотрудники ФСБ РФ, они также провели обыски в доме и на месте работы подозреваемого. Фигурантами дела стали экс-министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик, бывшие руководители и совладельцы АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов, Константин Зарипов, заместитель генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерина Краснихина.

По данным «Ъ», полиция полагает, что с февраля 2015 года по апрель 2019 года «организованной группой» было похищено 2,9 млрд руб. при реализации 60 госконтрактов и дополнительных соглашений к ним, заключенных между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост».

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