Сегодня исполняется 55 лет главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Пасечник

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Пасечник

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный:

— Дорогой Леонид Иванович! Вы пошли на большое самопожертвование ради служения людям и Родине, ради созидания и борьбы с несправедливостью, ради борьбы со злом. Знаю, что Вы ежедневно рискуете своей жизнью на посту главы ЛНР, фактически не имея личного времени и пространства. Но и 55 лет — это очень юная дата для мужчины. И я уверен, что большое количество добрых дел у Вас еще впереди! Вы умеете объединять для улучшения жизни луганчан, и благодаря вашей поддержке в прошлом году прошли гастроли Большого Московского цирка в Луганске. Самоотдача артистов и невероятно теплый прием зрителей создали атмосферу общего праздника, возвращения мирной жизни. Очень горжусь, что имел честь лично познакомиться с Вами, и восхищен вашими человеческим обаянием и душевной теплотой. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой, чтобы победа как можно быстрее пришла на Донбасскую землю.

16 марта исполняется 54 года губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников:

— Уважаемый Евгений Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения и желаю успехов в работе, новых свершений и реализации всех намеченных планов. Ваша преданность делу развития нашего региона, помноженная на трудолюбие и постоянное стремление к знаниям, приводит к высоким экономическим и социальным результатам. За примером далеко ходить не надо — только что открыта великолепная «УГМК-Арена». В этом закономерно помогает и опыт работы, накопленный на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Здоровья и терпения Вам, пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от достигнутых результатов!

Сегодня исполняется 92 года народному художнику РФ, академику Российской академии художеств Борису Мессереру

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мессерер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Борис Мессерер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет сценограф и театральный художник Александр Боровский:

— Дорогой и много лет уважаемый Борис Асафович! Поздравляю Вас! Дорожу тем, что мы работаем с Вами в одной профессии, восторгаюсь Вашим талантом и преданностью профессии. Вы большой художник, мощная личность, человек редчайших качеств. Больше Вам теплых встреч и общения с родными, близкими по духу людьми. И чтобы все напасти и хвори поскорей миновали! С огромным почтением, Ваш Александр Боровский.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»