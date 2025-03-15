Дни рождения
Сегодня исполняется 55 лет главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику
Леонид Пасечник
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный:
— Дорогой Леонид Иванович! Вы пошли на большое самопожертвование ради служения людям и Родине, ради созидания и борьбы с несправедливостью, ради борьбы со злом. Знаю, что Вы ежедневно рискуете своей жизнью на посту главы ЛНР, фактически не имея личного времени и пространства. Но и 55 лет — это очень юная дата для мужчины. И я уверен, что большое количество добрых дел у Вас еще впереди! Вы умеете объединять для улучшения жизни луганчан, и благодаря вашей поддержке в прошлом году прошли гастроли Большого Московского цирка в Луганске. Самоотдача артистов и невероятно теплый прием зрителей создали атмосферу общего праздника, возвращения мирной жизни. Очень горжусь, что имел честь лично познакомиться с Вами, и восхищен вашими человеческим обаянием и душевной теплотой. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой, чтобы победа как можно быстрее пришла на Донбасскую землю.
16 марта исполняется 54 года губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву
Евгений Куйвашев
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников:
— Уважаемый Евгений Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения и желаю успехов в работе, новых свершений и реализации всех намеченных планов. Ваша преданность делу развития нашего региона, помноженная на трудолюбие и постоянное стремление к знаниям, приводит к высоким экономическим и социальным результатам. За примером далеко ходить не надо — только что открыта великолепная «УГМК-Арена». В этом закономерно помогает и опыт работы, накопленный на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Здоровья и терпения Вам, пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от достигнутых результатов!
Сегодня исполняется 92 года народному художнику РФ, академику Российской академии художеств Борису Мессереру
Борис Мессерер
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Его поздравляет сценограф и театральный художник Александр Боровский:
— Дорогой и много лет уважаемый Борис Асафович! Поздравляю Вас! Дорожу тем, что мы работаем с Вами в одной профессии, восторгаюсь Вашим талантом и преданностью профессии. Вы большой художник, мощная личность, человек редчайших качеств. Больше Вам теплых встреч и общения с родными, близкими по духу людьми. И чтобы все напасти и хвори поскорей миновали! С огромным почтением, Ваш Александр Боровский.