Задолженность Google в России превысила 21,5 млрд рублей

Американская корпорация Google задолжала перед Россией более 21,5 млрд руб., следует из информации Банка данных исполнительных производств. Долг возник по 33 исполнительным взысканиям.

Все производства были возбуждены с ноября 2022 года. Последнее из них — в ноябре 2024 года. Еще одно исполнительное производство было возбуждено в 2021 году, приставы по нему приняли «обеспечительную меру неимущественного характера».

В 2024 году несколько российских телеканалов потребовали от Google выплатить им 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями) за отказ восстанавливать их аккаунты в YouTube. В их числе были «Первый канал», «Звезда», НТВ, «Россия 1».