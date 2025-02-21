Рублев стал финалистом теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира ATP 500 в Дохе. В полуфинале он обыграл канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима.

Встреча Рублева и Оже-Альяссима завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу российского теннисиста. Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

Финал турнира пройдет 22 февраля. В нем Андрей Рублев встретится с победителем матча между Иржи Легечкой из Чехии и Джеком Дрейпером из Великобритании.

27 летний Андрей Рублев — победитель 20 турниров ATP. Он занимает 10 строчку международного рейтинга теннисистов-профессионалов.