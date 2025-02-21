Главные новости за 21 февраля. Белгород, Курск, Воронеж, Липецк

Экс-главу Белгорода отправили в колонию за взятку и злоупотребления.

Курянин погиб при атаке дрона в поселке Глушково.

В Воронеже продают здание автосалона «Авто-Дон» за 400 млн рублей.

Депутат липецкого облсовета отправлен под домашний арест по обвинению в хищениях.

Суд в Липецке продлил на месяц арест бывшего чиновника Минсельхоза.

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области.

Жители Белгородской и Курской областей признаны виновными в планировании теракта.

Воронежский «Факел» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» на зимних сборах.