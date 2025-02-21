Экс-главу Белгорода отправили в колонию за взятку и злоупотребления

Свердловский райсуд приговор бывшего мэра Белгорода Антона Иванова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным во взятке и злоупотреблениях полномочиями (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, которое расследовало уголовное дело, Иванов оштрафован на 11,3 млн руб. Ему запрещено в течение 12 лет занимать должности в государственных органах власти.

Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь генеральным директором АО «БИК», учредителем которого является Белгородская область в лице профильного министерства, с февраля 2019 года по февраль 2021-го за обеспечение возможности выполнения работ по строительству социально значимых объектов в рамках договоров и контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и попустительство по службе получил взятку от предпринимателя 3,7 млн руб. Также в результате непринятия надлежащих мер Ивановым в пользу АО «БИК» не взыскали более 50 млн руб. по договорам займа.

Антон Иванов был задержан сотрудниками УФСБ в марте 2023 года. С тех пор он находился под стражей. Вину экс-чиновник не признал.

Владимир Зоркий