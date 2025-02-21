Жители Белгородской и Курской областей признаны виновными в планировании теракта

Восемь россиян из Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края получили длительные сроки заключения за планирование диверсионной деятельности и терактов по заданию украинских спецслужб, сообщила ФСБ. Суд приговорил их к срокам лишения свободы от 16 до 22 лет, признав их виновными по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ), организации деятельности террористической организации и участии в ней (ст. 205.5 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ), организации диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Речь идет о Дмитрие Демидчике, Алексее Григорьеве, Максиме Москалеве, Егоре Ермакове, Виктории Голушко, Илье Фомичеве, Эдуарде Гладких и Сергее Чернооком.

По данным ФСБ, они поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также готовили атаки на военные объекты. Установлено, что вербовка происходила через мессенджеры и сайты с объявлениями о быстром заработке. Участникам обещали до 30 тыс. руб. за каждое задание.

Недавно курский облсуд признал 31-летнего жителя Курска Максима Москалева виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и диверсии, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). По совокупности преступлений его приговорили к 20,5 годам лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

Мария Старикова