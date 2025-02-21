Суд в Липецке продлил на месяц арест бывшего чиновника Минсельхоза

Советский райсуд Липецка продлил на месяц срок содержания под стражей экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, задержанного после 12 лет розыска по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как следует из судебного постановления, обвиняемому предстоит пробыть в СИЗО-1 как минимум до 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Олега Донских задержали весной прошлого года в Истринском районе Московской области. По версии МВД, он причастен к хищению через подконтрольные фирмы кредитов Россельхозбанка и средств «Росагролизинга», выделенных в 2007–2008 годах для строительства и оснащения спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. После задержания в полиции сообщали, что Олег Донских находился в розыске с 2012 года. Сейчас ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества. Вину он отрицает.

Во время очередного продления меры пресечения защита господина Донских выступала против этого и просила суд о принять меры для обеспечения возможности обвиняемому принять участие в специальной военной операции. Суд, впрочем, установил, что этот вопрос в его компетенцию не входит. Как рассказывал «Ъ», ранее Олег Донских предпринял попытку отправиться на СВО, и следователи даже удовлетворили его ходатайство. Но позже от Минобороны был получен ответ, что областным УФСБ господин Донских не рекомендован для поступления на службу в часть, участвующую в боевых действиях.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев