Курянин погиб при атаке дрона в поселке Глушково

Дрон ВСУ атаковал Volkswagen Passat в рабочем поселке Глушково Курской области. В результате погиб местный житель 1959 года, находившийся в машине как пассажир. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона добавил, что водитель легковушки не пострадал.

Сегодня ВСУ также обстреляли село Козино Рыльского района Курской области. В результате загорелся Козинский ДК, в котором располагалась администрация местного сельсовета. Никто не пострадал, так как населенный пункт отселен. Ценные вещи и документы удалось вынести.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова