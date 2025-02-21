Воронежский «Факел» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» на зимних сборах

Товарищеский матч между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом» завершился со счетом 1:1. Он прошел в зарытом режиме и стал заключительной контрольной игрой зимних сборов в турецком Белеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках сборов воронежский клуб обыграл сербский «Спартак» (2:1) и столичный «Торпедо» (2:1), сыграл в ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), нижегородским «Пари НН» (1:1), узбекистанским ФК «Насаф» (0:0) и московским ЦСКА (1:1).

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Так, из клуба ушли полузащитник Табо Селе и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились защитник Альберт Габараев, универсальный футболист Александр Ломовицкий и нападающий Белайди Пуси из Албании.

Первый после зимнего перерыва матч премьер-лиги «Факел» сыграет 2 марта с подмосковными «Химками».

Юрий Голубь