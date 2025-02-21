Депутат липецкого облсовета отправлен под домашний арест по обвинению в хищениях

По ходатайству следователя Октябрьский райсуд Липецка отправил под домашний арест депутата липецкого облсовета, обвиняемого в 11 эпизодах мошенничества в значительном и крупном размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Мера пресечения будет действовать до 14 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем руководителе липецкого отделения ЛДПР Анатолии Емельянове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Емельянов (в центре)

Фото: пресс-служба Липецкого областного совета Анатолий Емельянов (в центре)

Фото: пресс-служба Липецкого областного совета

О возбуждении уголовного дела стало известно в середине февраля. По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года обвиняемый заключал договоры на организацию зарубежных туров с жителями Липецкой и Московской областей, включая покупку авиабилетов. Однако обязательства не были выполнены, ущерб потерпевшим составляет свыше 2,7 млн руб. По мнению следователей, деньги от туристов депутат мог получать как лично, так и через подконтрольных ему лиц.

«Проводятся следственные и процессуальные действия, принимаются меры для возмещения причиненного потерпевшим ущерба»,— заключили в СКР.

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Анатолий Емельянов покидает пост руководителя липецкого отделения ЛДПР.

Алина Морозова