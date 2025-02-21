Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа.

За последние сутки ВСУ лишились на курском направлении более 250 солдат. Также были ликвидированы 16 автомобилей, 15 боевых бронированных машин, четыре бронетранспортера, четыре миномета, три артиллерийских орудия, две боевые машины РСЗО, два пункта управления БПЛА, боевая машина пехоты, зенитная самоходная установка, склад боеприпасов.

В общий состав потерь Украины вошли более 62 450 военнослужащих, 2 112 автомобилей, 1 962 боевые бронированные машины, 464 артиллерийских орудия, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 111 станций РЭБ, 51 пусковая установка РСЗО, 49 единиц инженерной и другой техники, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, девять транспортно-заряжающих машин, семь РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

По сообщению врио губернатора Александра Хинштейна, сегодня ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района. В результате загорелся Козинский ДК, в котором располагалась администрация местного сельсовета. Никто не пострадал, так как населенный пункт отселен. Ценные вещи и документы удалось вынести.

Алина Морозова