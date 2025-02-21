В Воронеже продают здание автосалона «Авто-Дон» за 400 млн рублей

На сайте «Авито» опубликовали объявление о продаже здания автосалона «Авто-Дон» на улице Изыскателей в Железнодорожном районе Воронежа. Объект оценили в 400 млн руб. Продавец отказалась называть «Ъ-Черноземье» причины реализации актива.

Покупателю предлагают двухэтажное здание общей площадью 4,2 тыс. кв. м. Высота потолков в нем составляет 5 м. На улице парковка на 60 машин.

По словам продавца, объект может использоваться как многофункциональный коммерческий центр. Возможна реализация с оборудованием внутри здания.

Согласно сайту автосалона, он является официальным дилером Mitsubishi. По одному адресу с ним располагается автосервис. Оба работают через ООО «МЦ Авто-Дон».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МЦ Авто-Дон» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2019 года для торговли легковыми автомобилями и грузовиками малой грузоподъемности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2024 году выручка составила 153 млн руб., чистая прибыль — 7 млн. Бенефициар и генеральный директор — Александр Цверкунов. Он также руководит и владеет ООО «МЦ Воронеж», ООО «МЦ Липецк», ООО «МЦ Тамбов» с аналогичным видом деятельности, липецкими ООО «МЦ Сервис» (техобслуживание и ремонт автотранспортных средств), ООО «СК "Гермес"» (строительство жилых и нежилых зданий) и ООО «Липецкий завод растительных масел» (производство масел и жиров).

На ПМЭФ-2024 господин Цверкунов и липецкий губернатор Игорь Артамонов подписали соглашение о строительстве завода по переработке масличных культур в Добровском округе. Объем вложений оценивался в 800 млн руб.

Алина Морозова