Ставок меньше нет

По итогам 2024 года промышленность Нижегородской области вышла на рекордный уровень отгрузки, превысившей 2 трлн руб., и продемонстрировала рост объемов производства на 3,3%. Наступивший год будет сложнее: в условиях ужесточения денежно-кредитной политики реальному сектору уже не хватает оборотных средств, многие начинают сворачивать инвестпрограммы, платежная дисциплина падает. В региональном правительстве разрабатывают новые меры поддержки: планируют увеличить областной фонд развития промышленности и добавить льгот территориям с преференциальными налоговыми режимами.



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Отгрузка продукции нижегородских заводов по итогам 2024 года впервые превысила 2,3 трлн руб. с ростом на 16,6% в годовом выражении. Индекс промпроизводства региона составил 103,3%, в том числе в ключевых для экономики обрабатывающих отраслях (26% в ВРП) — 103,1%. При этом, как отмечают в областном правительстве, рост фиксируется относительно достаточно высокой базы 2023 года, когда показатель достиг 111,7%.

«Наша промышленность показывает рост уже четвертый год подряд, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — За этот период компании нарастили объем выпускаемой продукции более чем на 30%. С учетом пандемии и санкций — это очень хороший результат, в два раза превышающий средние показатели по стране». Заместитель губернатора Егор Поляков уточнил, что за период с 2021-го по 2024 год прирост промпроизводства в регионе составил 32,8%, что выше, чем в целом по России (плюс 16,6%).

Лидеры роста

В структуре обрабатывающих отраслей нижегородской промышленности порядка 45% приходится на четыре ключевых сегмента: производство автотранспортных средств (18,2%), металлургия (13%), производство химических веществ (10,4%) и нефтепродуктов (порядка 4%).

Одним из основных драйверов роста стал региональный автопром: индекс производства в отрасли увеличился на 16,9% по сравнению с 2023 годом. Ключевой игрок нижегородского автопрома — Горьковский автозавод — в прошлом году организовал серийное производство нескольких новых моделей по собственным инженерным разработкам. Это среднетоннажный грузовик «Валдай 12», полноприводный «Соболь NN», автомобиль скорой помощи нового поколения «Газель NN», разработанный совместно с медиками. По данным агентства «Автостат», в целом на автомобили «Газель» и «Соболь» в 2024 году пришлось 53,8% рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) — в стране было продано более 60 тыс. грузовиков нижегородского производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

Кроме того, в прошлом году на выставке Urbantrans в Москве автозавод представил серию перспективных разработок, в том числе минивэн «Газель NN» с полноприводной трансмиссией и трансформируемым салоном, школьный автобус нового поколения «Газель NN», туристический VIP-автобус «Газель City».

Другой автопроизводитель Нижегородской области — Павловский автобусный завод — в 2024 году развивал линейку автобусов среднего класса «Ситимакс 9»: стартовал серийный выпуск газовой версии автобуса, на этой же платформе создана электрическая модель.

Среди главных тенденций в автопроме на предприятиях называют продолжающуюся автоматизацию и повышение экологичности производств. «Проекты цифровизации особенно актуальны в условиях дефицита персонала — проблемы, которая стоит перед всей отраслью, — подчеркивают на Горьковском автозаводе. — В цехах расширяется использование беспилотных транспортных платформ, которые доставляют компоненты к конвейерам. Также на предприятии внедряется цифровой проект комплексного управления жизненным циклом продукта и производственными процессами — он реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий». В экологические проекты автозавод в прошлом году вложил 580 млн руб., увеличив на 45% объем вложений по сравнению с предыдущим периодом. «На производствах реализуется свыше 20 экологических проектов, которые охватывают различные цели рационального природопользования — от уменьшения образования отходов и энергосбережения до очистки промышленных выбросов и сточных вод», — рассказали на предприятии.

В нижегородском химпроме объемы производства выросли на 12,1%. Предприятия отрасли отчитывались об увеличении объемов выпуска продукции, модернизации мощностей и запуске новых производств. Так, «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске в 2024 году завершил очередную масштабную реконструкцию производства окиси этилена и гликолей, которая позволила увеличить мощности и сократить воздействие производства на окружающую среду и климат. Конкретных показателей в компании не раскрывают.

Кроме того, в прошлом году предприятие возобновило производство этилакрилата, востребованного на внутреннем рынке с уходом иностранных поставщиков. По словам гендиректора «СИБУР-Нефтехима» Николая Дудукалова, установка по производству легких эфиров способна поочередно выпускать этилакрилат и метилакрилат. Долгие годы предприятие выпускало оба эфира, потом переориентировалось на выпуск более маржинального на тот момент метилакрилата.

Компания «Руссилика» заявила о намерениях построить на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске производство микронизированных силикагелей и стабильных сиказолей, применяемых химпроме, пищевой промышленности и нефтепереработке. Первая очередь предприятия с инвестициями около 19 млрд руб. уже строится, и компания намерена расширить проект, отметил гендиректор ООО «Руссилика» Леонид Грош. «Планируем начать строительство точно такого же предприятия в Дзержинске на площади почти 26 га уже в начале следующего года, а запустить его в 2029 году», — рассказал господин Грош.

Еще один сегмент нижегородской промышленности, показавший заметный рост в прошлом году, — производство готовых изделий в металлургии, выросшее на 12,9%. Один из крупнейших производителей кулебакское АО «Русполимет» увеличило объемы производства на 8%. Предприятия группы, в частности, изготовили газостаты для Уфимского моторостроительного производственного объединения ОДК и для предприятий атомной отрасли. Кроме того, «Русполимет» приступил к серийному производству транспортно-упаковочных контейнеров для АЭС: первый такой ТУК нижегородские металлурги в прошлом году поставили для строящейся в Турции АЭС «Аккую». Новое оборудование прошло необходимые испытания, его сертифицировали как по отечественным требованиям безопасности, так и международным нормам МАГАТЭ.

В июле на «Русполимете» открыли новый участок спецметаллургии, запустив новые печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава: в День металлурга проект по видеосвязи представили президенту Владимиру Путину. «Запуск этих двух печей, насколько я понимаю, позволит в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. Очень важное, нужное особенно сегодня событие в жизни нашей промышленности», — сказал Владимир Путин.

Оценивая на пресс-конференции итоги года, председатель совета директоров АО «Русполимет» Виктор Клочай рассказал, что группа входила в 2024 год «с твердым намерением не только выполнить, но и перевыполнить свои планы, и до сентября все шло неплохо». Но затем повышение ключевой ставки, взлетевшей в октябре с 16% до 21%, и последовавшее за этим удорожание кредитов помешали планам. По словам Виктора Клочая, намеченных финансовых результатов достигли лишь три предприятия группы. Остальные столкнулись с серьезными вызовами: из-за проблем с банковским финансированием многие клиенты либо сняли размещенные заказы, либо попросили приостановить изготовление продукции по уже предоплаченным контрактам.

Задело всех

По информации Виктора Клочая, возглавляющего координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей в Приволжском федеральном округе, в целом по округу падение платежной дисциплины привело к 35% неплатежей с сентября 2024 года. В общероссийском опросе РСПП неплатежи контрагентов к третьему кварталу отмечали 36% респондентов. 25% опрошенных компаний сообщили отраслевому союзу о нехватке оборотных средств. Займы были недоступны для 11–16% компаний в начале и для 25% — в конце 2024 года: проблема разделила первое место с нехваткой «оборотки». Высокие темпы инфляции беспокоили 22% предприятий против 15% в начале года.

Достаточно комфортно сегодня чувствуют себя предприятия оборонной отрасли, отметил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Александр Аносов. «Сложнее ситуация на предприятиях гражданской сферы, и я бы здесь не выделял какие-то отрасли и сегменты производства. Несмотря на положительную динамику 2024 года, многое станет ясно по итогам первого квартала текущего года. У предприятий очень быстро растет дебиторская задолженность, в частности, на машиностроительных предприятиях, на предприятиях металлургического комплекса и изготовления металлических изделий», — подтвердил глава НАПП.

С региональным плечом

Ставка по кредитам от 28% «рушит всю финансовую экономическую модель инвесторов», соглашается заместитель губернатора Андрей Саносян. «При той системе сдержек и противовесов, которую используют наши федеральные коллеги, мы продолжаем поддержку реального сектора экономики. Один из основных инструментов сегодня — это льготы, которые предоставляют наши территории с преференциальными налоговыми режимами», — сказал заместитель губернатора. Он напомнил, что правительство региона работает над новой программой поддержки крупнейшей промышленной особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, которому прочат звание российской столицы химии и планируют сделать российским отраслевым центром. Резидентам предложат льготные кредиты под 3–8% годовых, будет увеличен областной фонд развития промышленности.

Площадь ОЭЗ «Кулибин» в последние годы уже увеличилась на порядок, до 724,7 га. В состав ОЭЗ входят более 400 га государственной территории, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Сейчас Минэкономразвития РФ рассматривает заявку региональных властей на увеличение ОЭЗ еще на 126 га за счет площадки в районе Бора на берегу Волги. Там планируется построить мультимодальный перевалочный порт с производственной и логистической инфраструктурой.

Преференциальные условия ОЭЗ включают снижение для ее резидентов налоговых ставок на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет с момента получения первой прибыли, до 5% — в следующие пять лет и 14,5% — в дальнейшем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. По данным на начало декабря, экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 116 млрд руб. Год назад на площадке было 22 резидента. Планируется создание 4,6 тыс. рабочих мест.

Для резидентов управляющая компания АО «Корпорации развития Нижегородской области» создает инфраструктуру ОЭЗ: строит автомобильные дороги, телекоммуникационные сети, сети газоснабжения, электроснабжения, ливневую канализацию. В ноябре на территории «Кулибина» началось возведение типовых промышленно-производственных корпусов общей площадью 29 тыс. кв. м, которые будут передаваться инвесторам «под ключ»: здания обеспечат электричеством, теплом, системами водоснабжения и водоотведения. Ввод первой очереди ожидается уже в этом году.

Будущих сотрудников ОЭЗ планируют обеспечить социальной инфраструктурой: напротив поселка Лесная Поляна будет построен жилой комплекс, включающий дома разной этажности, детский сад, школу и другую социальную инфраструктуру. Как ожидается, строительство будет вестись в несколько этапов до 2032 года.

Заводы ждут поддержки

Федеральная поддержка бизнеса в 2025 году сконцентрируется вокруг нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Беспилотные авиационные системы», «Новые материалы и химия», «Международная кооперация и экспорт», «Средства производства и автоматизации», сообщили в региональном минпромторге. В минфине добавили, что заложили на реализацию новых нацпроектов свыше 53 млрд руб., большая часть из них — средства федерального бюджета.

В НАПП предложили на федеральном уровне дополнительные механизмы поддержки промышленности. В частности, промышленники просят увеличить до 80% авансирование предприятий, занятых в выполнении гособоронзаказа. Причем не только непосредственно для заводов ОПК, но и для подрядчиков. «Эта мера позволит быстрее вводить деньги в экономику и поспособствует тому, чтобы крупные предприятия по цепочке отправляли деньги дальше своим поставщикам, субподрядчикам. Если этого не делать оперативно, то у предприятий будет расти дебиторская задолженность», — объяснил глава НАПП Александр Аносов.

Владимир Зубарев