Песков: пока рано подводить итоги СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока специальная военная операция на Украине продолжается, подводить ее итоги рано. Он подчеркнул, что все поставленные президентом Владимиром Путиным цели будут выполнены.

«СВО продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Журналисты также поинтересовались у пресс-секретаря, есть ли в планах президента мероприятия по случаю трех лет с начала спецоперации. Представитель Кремля ответил, что «каких-то специальных форматов не предусмотрено».

Владимир Путин, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В сентябре того же года он назвал целью спецоперации ликвидацию «антироссийского анклава» на территории Украины.