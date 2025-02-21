Возле «Крокуса» начали возводить мемориал жертвам теракта

Мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» откроется в день годовщины трагедии 22 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе концертного зала. Возведение мемориала уже началось. Как передает корреспондент агентства, возле концертного зала уже появилось основание памятника из металлических конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что созданием мемориала занимается собственник концертного зала. Что будет представлять из себя памятник — неизвестно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Погибли 144 человека, пострадали больше 500 посетителей. Арестованы 11 фигурантов дела о теракте.

Полина Мотызлевская