Пермский владелец затонувшего танкера не признал вину в аварии

Представитель ООО «Кама шиппинг», которому принадлежит затонувший в Черном море танкер «Волгонефть-212» не признал ответственность компании за аварию, сообщает «Ъ». Это заявление он сделал в рамках арбитражного процесса, в ходе которого транспортная прокуратура привлекает общество к административной ответственности о ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

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По мнению ответчика, надзорный орган не доказал вины компании, а крушение произошло из-за сильного шторма и бездействия капитана морского порта Кавказ. Представители последнего не давали разрешения танкеру проследовать в безопасное место. При этом разгрузиться судно не успело из-за задержки со стороны фрахтователя. Авария, по мнению «Кама шиппинг», произошла из-за форс-мажорных обстоятельств.