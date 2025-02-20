Главные новости за 20 февраля. Сочи

Бывшего депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна поместили под стражу. Суд арестовал фигуранта на два месяца.

Синоптики прогнозируют заморозки и ухудшение погодных условий в Сочи и на федеральной территории Сириус. С вечера 20 февраля и до конца дня 21 февраля ожидается усиление волнения моря.

Центральный районный суд города приговорил участкового уполномоченного полиции к трем годам колонии общего режима по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей систематическое насилие над семилетней девочкой.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Сочи, который готовил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. В отношении сочинца возбудили уголовное дело.

С начала сезона цветения мимозы сотрудники таможни Сочи оформили более 45 тонн мимозы. Основной поток поставок будет продолжаться до начала марта.

Сочинцев предупредили об увеличении интервала вывоза отходов. Вывоз ТКО будет зависеть от качества уборки дорог муниципальными службами.

В 2024 году продажи ювелирных украшений в Сочи увеличились на 70%. Средний чек за год вырос на 24%.

С 20 февраля 2025 года начнет работать новый автобусный маршрут, который свяжет Стаханов и Сочи. Автобусы будут ездить ежедневно.