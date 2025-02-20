В 2024 году спрос на ювелирные украшения в Сочи вырос на 70%

В 2024 году продажи ювелирных украшений в Сочи увеличились на 70%, а средний чек за год вырос на 24%, составив 10 тыс. руб. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в аналитическом центре Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В топ-5 самых популярных украшений вошли серебряные серьги-пусеты с фианитами, стальные женские часы и серебряное кольцо. Среди ювелирных изделий для мужчин спросом пользовались зажимы для галстуков и серебряные запонки, украшенные черной эмалью и фианитами.

Лидерами среди изделий в 2024 году остаются кольца (+49% год к году), серьги (+45%) и цепи (+37%), а самый высокий прирост был у браслетов — +62%. Среди вставок чаще стали покупать бриллианты (+50% год к году), фианиты (+45%) и другие недрагоценные камни (+55%), а среди металлов — золоченое серебро (+189%), серебро (+44%) и белое золото (+48%).

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на украшения со змеями в Сочи увеличился на 65%. Средняя стоимость покупки составила более 3,1 тыс. руб.

Мария Удовик