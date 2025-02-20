Сочинцев предупредили об увеличении интервала вывоза отходов

Жителей Сочи и ряда районов Кубани предупредили о возможном увеличении интервалов вывоза отходов из-за трудностей с подъездом к контейнерным площадкам и заснеженных автомобильных дорог. Об этом сообщает региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Крайжилкомресурс» Фото: АО «Крайжилкомресурс»

Сейчас специалисты регионального оператора вывозят отходы в соответствии с установленными графиками. Специализированная техника и сотрудники полностью готовы к зимнему сезону, а логистическая служба управляет маршрутами спецтехники. Вывоз твердых коммунальных отходов будет зависеть от качества уборки дорог муниципальными службами.

«Ъ-Сочи» писал, что движение на участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна временно перекроют для очистки металлических конструкций вантового моста от снега и наледи. Работы продлятся в течение четырех часов в промежутке с 21:00 до 04:00.

Мария Удовик