ФСБ задержала жителя Сочи по подозрению в подготовке диверсии

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Сочи, который готовил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры по поручению военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сочинец связался с представителями проукраинской террористической организации через мессенджер Telegram. Получив указания, 45-летний местный житель изготовил три самодельных зажигательных устройства, которые планировал использовать для поджога электрооборудования на железной дороге. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов на месте, когда он пытался проникнуть на объект. В результате происшествия ни возгораний, ни ущерба инфраструктуре не произошло.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на разрушение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств).

Мария Удовик