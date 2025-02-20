В Сочи и Сириусе прогнозируют заморозки и шторм

Синоптики прогнозируют заморозки и ухудшение погодных условий в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в ночь на 21 февраля и утром на курорте температура воздуха может опуститься до -4 градусов, что приведет к образованию гололедицы на дорогах. С вечера 20 февраля и до конца дня 21 февраля ожидается усиление волнения моря с высотой волн от 0,8 до 1,2 м.

На высотах свыше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. В связи с ухудшением погодных условий по распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина все службы переведены в усиленный режим работы.

За сутки дорожные службы Сочи израсходовали в горном кластере более 300 тонн противогололедных материалов. К работе привлекли 192 единицы спецтехники и 245 работников дорожных служб для очистки дорог.

Сочинцам и гостям города настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и избегать поездок в горный кластер на личных автомобилях, не оснащенных зимней резиной. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик