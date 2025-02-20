В Сочи осудили участкового, не отреагировавшего на жалобы об истязании ребенка
Как стало известно «Ъ-Сочи», Центральный районный суд города приговорил участкового уполномоченного полиции к трем годам колонии общего режима по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей систематическое насилие над семилетней девочкой.
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю
По материалам дела, в период службы на вверенном ему участке поступали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирного дома о систематическом насилии над ребенком со стороны отца, находившегося под административным надзором. Ранее мужчина был осужден по статьям 117 и 111 УК РФ (истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Соседи сообщали в полицию о ночных криках, драках и жестоком обращении с ребенком. В коллективном обращении жильцы указывали на регулярные побои девочки, нарушение режима сна и отсутствие должного ухода за ней. Участковый, игнорируя поступающие заявления, не провел проверку указанных фактов. В результате его бездействия поднадзорное лицо избежало ответственности и продолжило истязать ребенка, причиняя физические и психические страдания, указано в приговоре.
В суде обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний, заявив об отсутствии официального приказа о закреплении за ним данного участка.