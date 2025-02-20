Через российско-абхазскую границу ввезли более 45 тонн мимозы

С начала сезона цветения мимозы сотрудники таможни Сочи оформили более 45 тонн мимозы, или акации серебристой. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Поставки цветов начались значительно раньше обычного — в конце января. Изменения связаны с теплой погодой, ускорившей начало сезона. По сравнению с прошлыми годами, когда мимоза поступала в страну с середины февраля, в этом году первые «цветочные» декларации специалисты подали в январе.

За последние сутки таможенный контроль прошли 2,6 тонны мимозы. Специалисты службы перевозок доставляют цветы в закрытых коробках при соблюдении температурного режима.

Ожидается, что основной поток поставок будет продолжаться до начала марта. По итогам года импорт может составить 240 тонн — на уровне прошлого года, если погодные условия останутся благоприятными.

Мария Удовик