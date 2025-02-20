Экс-депутата горсобрания Сочи арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

Бывшего депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна поместили под стражу. Суд арестовал фигуранта на два месяца, сообщили «Ъ-Сочи» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среду, 19 февраля, «Ъ-Сочи» писал о задержании Сергея Эксузяна и возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, экс-депутат горсобрания вместе с неустановленными лицами незаконно оформил право собственности на земельный участок площадью 2 тыс. кв. м в поселке Дагомыс, который принадлежит РФ. Фигуранта дела задержали в сочинском аэропорту в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УВД по Сочи при поддержке ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что Сергей Эксузян в последние годы вел судебные споры с властями курорта и Генпрокуратурой. В одном из процессов Генпрокуратура оспаривала законность сделки по приобретению девелопером земельного участка аналогичной площади. Верховный суд летом прошлого года отменил решения судов, вынесенные в пользу ведомства. Дело направили на пересмотр в Центральный суд Сочи, по нему специалисты проводят экспертизу.

Мария Удовик