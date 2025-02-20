Новый межрегиональный автобусный маршрут свяжет Стаханов и Сочи

С 20 февраля 2025 года начнет работать новый автобусный маршрут, который свяжет Стаханов и Сочи. Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФБУ «Росавтотранс» Фото: ФБУ «Росавтотранс»

Автобус будет отправляться ежедневно из Стаханова в 13:10 и прибывать в Сочи в 07:30 следующего дня. Специалисты агентства предусмотрели промежуточные остановки в пути в Алчевске (13:50), Луганске (15:30 и 16:00), Краснодоне (16:50) и Свердловске (17:25).

Обратный рейс из Сочи также будут выполнять ежедневно. Отправление запланировано на 14:10 с прибытием в Стаханов в 08:10 следующего дня. Остановка в Луганске запланирована на 06:30.

Актуальную информацию о расписании пассажиры могут найти на сайтах автовокзалов.

Мария Удовик