Новый межрегиональный автобусный маршрут свяжет Стаханов и Сочи
С 20 февраля 2025 года начнет работать новый автобусный маршрут, который свяжет Стаханов и Сочи. Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».
Фото: ФБУ «Росавтотранс»
Автобус будет отправляться ежедневно из Стаханова в 13:10 и прибывать в Сочи в 07:30 следующего дня. Специалисты агентства предусмотрели промежуточные остановки в пути в Алчевске (13:50), Луганске (15:30 и 16:00), Краснодоне (16:50) и Свердловске (17:25).
Обратный рейс из Сочи также будут выполнять ежедневно. Отправление запланировано на 14:10 с прибытием в Стаханов в 08:10 следующего дня. Остановка в Луганске запланирована на 06:30.
Актуальную информацию о расписании пассажиры могут найти на сайтах автовокзалов.