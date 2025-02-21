Ошиблись на 8 миллиардов

Минземимущество Татарстана подготовило проект постановления о снижении кадастровой стоимости 9 земельных участков общей площадью 220 га и одного участка с неуточненными границами с 9,5 млрд до 1,3 млрд руб. В ведомстве пояснили, что причиной перерасчета стала ошибка в определении вида использования объектов: они были ошибочно отнесены к общественному назначению вместо сельскохозяйственного. По мнению эксперта, корректировка стоимости участков является техническим моментом и не связана с возможной застройкой этой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок с кадастровым номером 16:24:150304:35 подешевел в 6,5 раза — с 1,1 млрд до 171 млн рублей

Фото: Публичная кадастровая карта Участок с кадастровым номером 16:24:150304:35 подешевел в 6,5 раза — с 1,1 млрд до 171 млн рублей

Фото: Публичная кадастровая карта

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан подготовило проект постановления о снижении кадастровой стоимости ряда земельных участков. В сумме кадастровая стоимость 10 участков снизится с 9,5 млрд до 1,3 млрд рублей. Документ прошел антикоррупционную экспертизу.

Участки суммарной площадью 220 га расположены на юге Казани. Вид разрешенного использования — ведение учебного хозяйства. Согласно спутниковым изображениям, капитальные строения на них отсутствуют.

В документе указано, что переоценка произведена «по основанию неправильного определения условий, влияющих на стоимость объектов недвижимости». Пересчет проведен ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

В пресс-службе Минземимущества пояснили, что в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» поступило заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. В ходе проверки было установлено, что объекты недвижимости были ошибочно отнесены к сегменту общественного использования (коды расчета 01:143 и 03:091), связанного с научной деятельностью, вместо сельскохозяйственного использования (код 01:142), связанного с животноводством, сенокошением, выпасом и производством кормов. По итогам проверки кадастровая стоимость была пересчитана с применением корректного кода расчета вида использования.

Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова обращает внимание, что пересмотр кадастровой стоимости затрагивает не только этот случай, но и в целом актуален для Татарстана.

«Если посмотреть на объекты в Казани и республике в целом, то, по наблюдениям специалистов, примерно в 70% случаев кадастровая стоимость оказывается выше рыночной. А это влечет за собой более высокие налоги, включая налог на имущество и налогообложение при продаже недвижимости», — отметила эксперт.

По ее словам, в данном случае корректировка связана именно с технической ошибкой, а не с изменением методики расчета. «Сельхозземли, как правило, оцениваются ниже, чем территории для застройки», — пояснила руководитель АН «Счастливый дом».

Госпожа Гизатова также напомнила, что Казань отменила льготу, согласно которой налог при продаже недвижимости рассчитывался исходя из 70% кадастровой стоимости. Теперь, если кадастровая оценка выше рыночной, то именно она становится налогооблагаемой базой при продаже участка в течение минимального срока владения (3–5 лет). «В итоге завышенная кадастровая стоимость становится очень грустной историей для собственников, но выгодна для бюджета республики», — подчеркнула эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что масштаб корректировки действительно впечатляет. По ее словам, столь существенное снижение кадастровой стоимости действительно может быть связано с исправлением методологических ошибок в предыдущей оценке.

Госпожа Владимирова также отметила, что предположение о подготовке территорий под новые проекты выглядит менее правдоподобной: «Кадастровая оценка должна отражать реальную рыночную стоимость участков с учетом их текущего разрешенного использования, а не потенциальных планов развития. Более того, если бы участки планировались под застройку, это, скорее, повысило бы их стоимость, а не снизило».

Анар Зейналов