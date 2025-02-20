На субсидирование авиаперевозок из Нижнего Новгорода направят 92,7 млн рублей

Правительство Нижегородской области в 2025 году направит более 92,7 млн руб. на субсидирование региональных авиаперевозок по шести направлениям. По данным областного правительства, субсидии получат авиакомпании «Азимут», «Сибирь», «Икар», «Северный ветер», Red Wings и «ЮВТ Аэро».

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В частности, субсидирование авиаперевозок по маршруту из Нижнего Новгорода в Екатеринбург запланировано в объеме 10,1 млн руб., по маршруту Нижний Новгород — Калининград — почти 7,5 млн руб.

На субсидирование рейсов в Самару из бюджета направят 6,5 млн руб., в Мурманск — почти 12,6 млн руб., в Уфу — 16 млн руб., в Новосибирск — 40 млн руб.

Указ губернатора о субсидировании авиаперевозок подписан 17 февраля. Решение о субсидировании касается правоотношений, возникших с 1 января 2025 года.

Андрей Репин