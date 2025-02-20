Walmart хорошо отчиталась за прошлый год, но дала слабый прогноз на текущий

Сегодня, 20 февраля, крупнейший в мире ритейлер — американская сеть Walmart — отчитался за четвертый квартал 2025 финансового года (закончился 31 января) и весь финансовый год. В четвертом квартале общая выручка составила $182,6 млрд, что на 5,3% больше, чем за тот же период предыдущего финансового года, а прибыль — $7,9 млрд (+9,4%). За весь финансовый год компания получила выручку $684,2 млрд (+5,6%), а прибыль — $29,7 млрд (+9,7%). Показатели по выручке и прибыли превысили прогнозы аналитиков, которые ожидали от Walmart более скромных результатов на фоне не очень высокого уровня потребительской уверенности в США. Тем не менее Walmart удалось привлечь покупателей доступными ценами.

Несмотря на уверенные квартальные и годовые результаты, акции Walmart после публикации отчетности резко подешевели — на 8%. Инвесторам не понравился чересчур осторожный прогноз компании на следующий финансовый год, который начался 1 февраля. Walmart прогнозирует рост продаж на 3–4%, а прибыли — на 3,5–5,5%, что ниже динамики минувшего года. При этом финансовый директор компании Джон Рейни подчеркнул, что прогноз не включает в себя возможный эффект от повышения импортных тарифов, поскольку сейчас ситуация является крайне неопределенной. Walmart довольно сильно зависит от импорта, поскольку ввозит многие продукты питания из Мексики и прочих стран Латинской Америки, а бытовую электронику — из Китая и других стран Азии, пытаясь таким образом поддерживать доступные цены для массового американского потребителя.

Евгений Хвостик