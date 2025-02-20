Списание не сошло с рук

Верховный суд обязал Т-Банк вернуть клиенту деньги, которые были списаны из-за якобы ошибки при конвертации валюты. Речь идет о 30 млн руб., их должна получить компания «Оптимум Интент», с материалами дела ознакомился РБК. В 2022 году фирма провела в Т-Банке более сотни операций по конвертации валюты по выгодному курсу, он был ниже установленного ЦБ. Кредитная организация позже заявила, что такие значения были установлены по ошибке, и самостоятельно списала деньги со счета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подробности дела — в справке “Ъ FM”:

Компания «Оптумум Интент» провела две серии операций по покупке валюты через кросс-курсы. Первые 18 трансакций были 27 февраля 2022 года: фирма вывела рубли в фунты стерлингов, поменяла их на евро, а затем конвертировала их обратно в рубли. 11 марта юрлицо совершило уже 123 операции подряд: поменяло доллары на евро, евро на фунты стерлингов и вышла обратно в доллары. Через несколько дней Т-Банк обнаружил ошибки в расчете кросс-курсов валют в эти даты, которые, как утверждается, произошли по вине сотрудников. В итоге кредитная организация списала с расчетного счета компании «Оптимум Интент» более $300 тыс. Она объяснила такой шаг корректировкой по операциям конвертации. Однако позже, в ходе разбирательства, Т-Банк не смог доказать ошибку. Компания обратилась в суд, она посчитала списание незаконным и заявила о неосновательном обогащении банка. В первой инстанции иск отклонили, суд посчитал действия клиента недобросовестными, якобы он хотел воспользоваться ошибкой кредитной организации, чтобы получить прибыль. Апелляционный суд отменил это решение. Он не увидел злоупотребления правом со стороны компании, банки могут сами определять курс валют, а прибыль или убытки от таких операций — это результаты предпринимательской деятельности. После этого еще два суда отменили решение апелляционной инстанции, и «Оптимум Интент» обратилась в Верховный суд.

“Ъ FM” направил запрос в Т-Банк. Кредитная организация не должна была самовольно списывать деньги, ей стоило сначала обратиться в суд, говорит советник NOVATOR Legal Group Павел Бирюков: «Т-Банк взял на себя не совсем правомерную инициативу и списал с расчетного счета, то есть с персонального счета конкретных лиц те денежные средства, которые они получили в результате такой конвертации. На самом деле банк поступил слишком самовольно, фактически это самоуправство. Еще в 2022 году дело доходило до финуправляющего, тогда признали такие действия Т-Банка незаконными и наложили на них штраф.

Одно дело, если бы это были денежные средства на кредитном счете банка, но банк списал по своей инициативе с расчетного счета конкретного лица средства без решения суда.

С правовой точки зрения банк должен был обратиться в суд и уже по решению суда взыскать денежные средства с расчетного счета. Банк имел возможность наложить обеспечительные меры, то есть арестовать счет в пределах суммы, которая появилась в результате этой ошибки, и правомерно рассчитывать на то, что его интерес будет удовлетворен. Можно сказать, что это некая штрафная санкция со стороны судов, чтобы крупным компаниям было неповадно нарушать права потребителей».

Если это был технический сбой, то банк мог бы предоставить суду файлы из системы, которые это доказывают, отметил партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Однако, по его словам, за ошибки сотрудников должна отвечать сама организация: «Единственный стандарт, который мог бы помочь банку доказать свою правоту, заключался бы в том, что была допущена какая-то техническая ошибка, которая была бы очевидна любому разумному участнику оборота.

Например, курс установлен 10 руб., мы проводим операцию, а нам вместо 10 руб. случайно падает на счет 1 тыс. руб., и мы не понимаем, как это произошло. В данном случае добросовестный пользователь должен сказать банку, мол, у вас, наверное, техническая ошибка, потому что вы перевели лишние деньги. Это было бы неосновательное обогащение, то, о чем и говорит банк. А в данном случае компания пользовалась теми тарифами, которые банк установил. Более того, банк почему-то ссылается на ошибки своих собственных сотрудников в этом деле. Даже если сотрудники банка совершили ошибку и выставили неправильный курс, то за это банк все равно несет ответственность».

Это первое положительное решение Верховного суда в пользу юридического лица клиента Т-Банка по спорам о конвертации валют. Прежде Апелляционный суд обязал кредитную организацию вернуть деньги физлицу Илье Филимонову, у которого списали €70 тыс. после похожих операций по выгодному курсу.

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Елена Иванова