РПЦ осудила картину с пиром монголов на трупах русских воинов в приемной ДУМ

Русская православная церковь включилась в обсуждение картины, висящей в кабинете первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова. Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе назвал ее «глумлением над религиозными символами», «не имеющим никаких оправданий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Картина Ильдар Акжигитов Фото: ИД «Медина» / dumrf.ru Дамир Мухетдинов Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров Следующая фотография 1 / 2 Картина Ильдар Акжигитов Фото: ИД «Медина» / dumrf.ru Дамир Мухетдинов Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров

Художник Ильдар Акжигитов изобразил пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над русско-половецким воинством на Калке (1223 год). На картине монголы пируют на трупах русских воинов, прикрытых щитами и знаменами, в том числе хоругвью «Спас Нерукотворный». 14 февраля фотографии картины, размещенной в кабинете господина Мухетдинова, опубликовал в Telegram-канале член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков. Он назвал сюжет картины «мучительным убийством русских». После этого фотографии растиражировали несколько Telegram-каналов и СМИ.

Вахтанг Кипшидзе считает, что резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ показывает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество». «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины»,— написал господин Кипшидзе в Telegram-канале.

Сам господин Мухетдинов в разговоре с ТАСС называл обвинения в свой адрес «неадекватными». «На картине предки моего народа тюрки-половцы изображены не в рядах монголов, празднующих свой триумф, а под их щитами, ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика»,— пояснил он.

Полина Мотызлевская